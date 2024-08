Srbsko podpísalo zmluvu na nákup 12 stíhačiek Rafale od francúzskej spoločnosti

(Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

Srbsko na základe zmluvy získa do roku 2029 deväť jednomiestnych a tri dvojmiestne stíhačky Rafale, povedal Eric Trappier, generálny riaditeľ firmy Dassault Aviation. Trappier zmluvu podpísal so srbským ministrom obrany Bratislavom Gašičom. Srbský prezident Aleksandar Vučič uviedol, že Belehrad nakúpil francúzske stíhačky za 2,7 miliardy eur. "Srbsko bude vlastniť tucet úplne nových lietadiel... to prispeje k výraznému zvýšeniu operačných schopností našej armády," dodal.

Belehrad sa týmto krokom odkláňa od Ruska

Macron označil nákup za "historický a dôležitý". Zároveň ocenil "strategickú odvahu Srbska", podľa jeho slov je to "skutočný prejav európskeho ducha", napísala agentúra AP. Srbsko nákupom francúzskych stíhačiek modernizuje svoje vzdušné sily, ktoré pozostávajú najmä zo starnúcich stíhačiek MiG-29 sovietskej výroby. Belehrad sa týmto krokom odkláňa od Ruska, svojho tradičného spojenca a dodávateľa zbraní, konštatuje Reuters.

Vučič sa na tlačovej konferencii tiež snažil ubezpečiť, že Srbsko nebude zdieľať technológie stíhačiek Rafale s Moskvou. "Nie sme ruskí špióni, aby sme prenášali technológie, zaplatili sme za to z peňazí srbských občanov," povedal.