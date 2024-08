Kremeľ nevie zastaviť ofenzívu v Kursku: Bude ďalšie ruské mesto čoskoro pod kontrolou Ukrajiny?

Tabuľa s nápisom "Kursk 108 km" na rusko-ukrajinskej hranici v Sumskej oblasti na Ukrajine (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Ukrajina už dva týždne nevedie vojnu proti Rusku len na svojom území. Kyjevské jednotky postúpili cez hranice do Kurskej oblasti a v tejto ofenzíve už zrejme dosiahli určitý úspech. Nové správy z oblasti konfliktu vraj poskytujú dôkazy o ďalšom postupe Ukrajiny.

archívne video

Námorné sily USA, Spojeného kráľovstva a Ukrajiny absolvovali výcvik s NATO a medzinárodnými partnermi (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Bitka o mesto Korenevo sa údajne začala

Denník „Bild“ píše, že Ukrajina by mala byť len 300 metrov od vjazdu do mestečka Korenevo. Je to 19 kilometrov vo vnútri Ruska a 35 kilometrov severozápadne od mesta Sudža, o ktorom ukrajinská armáda tvrdí, že ho dobyla minulý týždeň. Bild sa odvoláva na video zverejnené na kanáli Telegram ruskej armádnej skupiny Nord. Počas útokov na Korenevo však boli zo vzduchu ostreľované aj štyri ukrajinské vozidlá, ktoré boli pravdepodobne čiastočne poškodené alebo zničené. Napriek tomu je z nahrávok zrejmé, že bitka o Korenevo sa začala.

Ukrajina vraj dobyla významnú dedinu Martynovka

Podľa „Bildu“ sa strategicky dôležitá dedina Martynowka údajne dostala pod kontrolu Ukrajiny. Odtiaľ vedie diaľnica do mesta Kursk so 440 000 obyvateľmi. Čečenskí bojovníci vraj bojovali proti ukrajinskej ofenzíve v Martynovke až do úplného konca. Prekvapivý protiútok na mesto Sudža už nie je pre Rusko taký jednoduchý. Podľa reportéra "Bildu" Juliana Röpckeho by ďalším cieľom kyjevských jednotiek mohol byť región na západ od predtým dobytých oblastí - najmä mestá Ťotkino a Gluškovo - s cieľom vybudovať nárazníkovú zónu v Rusku - ako oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj hovorí o úspechoch v regióne Kursk v Rusku

Informácie od vojenských pozorovateľov o situácii v Kursku sú v súčasnosti poskytované najmä na základe foto a video materiálu z napadnutej oblasti. Väčšina odborníkov sama priznáva nepresnosť svojich odhadov. Najmä ukrajinské ozbrojené sily zverejňujú veľmi málo, aby neohrozili svoj postup. Volodymyr Zelenskyj začiatkom tohto týždňa povedal, že jeho jednotky dobyli v Rusku "viac ako 1250 štvorcových kilometrov nepriateľského územia a 92 miest".