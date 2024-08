Letisko v obľúbenej talianskej destinácii čaká v nasledujúcich rokoch obnova

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TERST - Letisko v talianskom Terste čaká v nasledujúcich rokoch obnova a modernizácia. Do roku 2027 by sa na ňu malo preinvestovať 35 miliónov eur. Informujeme na základe správy agentúry APA.

Veľká časť zo spomínanej sumy pôjde na rekonštrukciu letiska v súlade s ekologickými štandardmi a do výstavby infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu služieb, uviedol vo štvrtok (22. 8.) šéf letiska Terst Marco Consalvo. Letisko Ronchi dei Legionari sa má stať aj križovatkou cyklotrás. Blízke mestá, napríklad prímorské letovisko Grado, budú z letiska dostupné na bicykli. Región Friuli Venezia Giulia, do ktorého Terst patrí, vyčlenil na tento cieľ viac ako päť miliónov eur.

Do letiska Terst vo veľkom investujú írske nízkonákladové aerolínie Ryanair

Consalvo počíta s rýchlym rastom letiska Terst. Počet destinácií, do ktorých sa v súčasnosti z Terstu lieta, sa má v priebehu rokov postupne zvýšiť z 30 na približne 50. Za prvých sedem mesiacov roku 2024 počet cestujúcich medziročne stúpol o 41 %. Do konca roka 2024 sa očakáva viac ako 1,3 milióna cestujúcich. Do letiska Terst vo veľkom investujú írske nízkonákladové aerolínie Ryanair. Koncom októbra sa má spustiť priame spojenie s Bukurešťou. Počet medzinárodných spojení z letiska Terst sa tak zvýši na 14.