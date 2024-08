Rakúska FPÖ predstavila volebný program: Chce zakročiť proti imigrácii

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

VIEDEŇ - Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) chce plnou silou zakročiť proti imigrácii a zrýchliť deportáciu migrantov do ich vlastí, ak sa ujme vlády. Vyplýva to z jej volebného programu, ktorý predstavila v stredu, informuje agentúra DPA.

Voľby do dolnej komory rakúskeho parlamentu, Národnej rady, sa uskutočnia 29. septembra. Podľa prieskumov verejnej mienky by si FPÖ mohla vôbec prvýkrát pripísať víťazstvo. Strana v nich dosahuje totiž získava približne 27 percent hlasov. Konzervatívci z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) zaostávajú za FPÖ o približne štyri percentuálne body.

"Potrebujeme remigráciu," povedal šéf FPÖ Herbert Kickl pri predstavení programu, pričom podľa DPA použil výraz používaný pravicovými extrémistami, ktorí ho zvyčajne vyslovujú v tých prípadoch, keď má krajinu opustiť veľký počet ľudí cudzieho pôvodu - aj pod nátlakom. Počet žiadostí o azyl by sa podľa Kickla mal obmedziť na nulu. Argumentuje tým, že Rakúsko obklopujú bezpečné krajiny. V snahe znížiť záujem o prisťahovalectvo je FPÖ tiež proti tomu, aby sa rodinní príslušníci mohli pripojiť k migrantom, ktorí sa už nachádzajú v Rakúsku.

Krajne pravicová strana chce podľa DPA tiež vyvíjať tlak na cudzincov z prevažne islamských krajín aj v školách. Žiaci, ktorí sa správajú neúctivo, by mali nielen opustiť školu, ale aj krajinu, uviedla poslankyňa za FPÖ Dagmar Belakowitschová. Kickl ďalej hovorí, že Rakúšania by mali byť v sociálnej oblasti zvýhodnení. Minimálna sociálna dávka - finančná záchranná sieť pre ľudí v núdzi - by sa podľa neho mala vyplácať len občanom. "Nie je to diskriminácia, je to len spravodlivé," tvrdil.

Krajina atraktívnejšia pre podnikateľov

Program tiež potvrdzuje, že FPÖ je proti akémukoľvek zvyšovaniu daní či pridávaniu nových. Cieľom je podľa Kickla urobiť z Rakúska krajinu atraktívnejšiu pre podnikateľov. Jednou z požiadaviek strany je aj posilnenie inštitútu priamej demokracie, následkom čoho by mali občania v budúcnosti možnosť formou iniciatív prinútiť dokonca celú vládu, aby odstúpila.

Vyše 100-stranový dokument nesie názov "Pevnosť Rakúsko - pevnosť slobody". Ako jedna z hlavných zásad sa v ňom spomína "homogénnosť", čo je podľa DPA v protiklade s rozmanitosťou, ktorá v súčasnosti prevláda v mnohých štátoch. O poverení zostaviť vládu po septembrových voľbách rozhodne prezident Alexander van der Bellen. Je preto otázne, či ho zverí FPÖ aj v prípade, že sa jej podarí voľby vyhrať. DPA píše, že prezident môže túto úlohu zadať aj strane, ktorá skončila druhá. Ostatné politické strany už koalíciu s Kicklovou FPÖ vylúčili.