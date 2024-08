FBI vyšetruje podozrenia z iránskeho hackerského útoku na kampane v USA

(Zdroj: SITA/AP Photo/Gerald Herbert)

WASHINGTON - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) preveruje podozrenia, že Irán sa pokúsil o hackerský útok na poradcov demokratickej kampane prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisovej, ako aj na spolupracovníka republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, informoval v pondelok denník The Washington Post. Informuje o tom agentúra Reuters.

FBI začal vyšetrovanie ešte v júni, keď Biden bol kandidátom na prezidenta v novembrových voľbách. FBI podozrieva Irán, že stojí za pokusmi ukradnúť údaje z oboch prezidentských kampaní v USA, uviedol denník s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Vyšetrovatelia nenašli dôkazy o tom, že pokusy o hackerské útoky na kampaň Demokratickej strany boli úspešné, uviedol The Washington Post.

Trumpov tím cez víkend uviedol, že Irán sa nabúral do jednej z jeho webových stránok. FBI v pondelok oznámil, že začal vyšetrovať prípad možného hackerského útoku na internú komunikáciu kampane bývalej hlavy štátu a súčasného republikánskeho kandidáta v novembrových prezidentských voľbách Trumpa. Irán popiera, že by zasahoval do amerických volieb.