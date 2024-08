Harrisovej kampaň podľa FBI čelila vplyvovej operácii zo zahraničia: Walz adresoval debutový samostatný prejav odborom

Kamala Harrisová a Tim Walz (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

WASHINGTON - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v júli informoval kampaň viceprezidentky USA Kamaly Harrisovej, že sa stala terčom vplyvovej operácie zo zahraničia. V utorok to povedal člen volebného tímu, uvádza agentúra AFP.

"Máme zavedené robustné opatrenia na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a nie sme si vedomí žiadneho narušenia bezpečnosti našich systémov v dôsledku týchto snáh," uviedol nemenovaný predstaviteľ s tým, že za operáciou podľa FBI stojí zahraničný aktér. Nezaznačil, ktorá cudzia mocnosť stála za týmto pokusom, uviedol však, že kampaň je naďalej v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Americké ministerstvo zahraničných vecí ešte v pondelok varovalo Irán pred dôsledkami prípadného zasahovania do novembrových prezidentských volieb. FBI v ten istý deň potvrdila spustenie vyšetrovania v prípade podozrenia z hackerských útokov na kampaň prezidenta USA Joea Bidena, Harrisovej aj republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa.

Trumpov tím v sobotu naznačil, že ho v júni napadli Iránom podporované hackerské skupiny, pričom sa im podarilo získať len verejne dostupné informácie vrátane spisu o Trumpovom spolukandidátovi J. D. Vanceovi. Vláda v Teheráne tieto obvinenia poprela.

Tvrdenia o zapojení Iránu prišli deň po tom, čo spoločnosť Microsoft vydala správu s podrobnosťami o pokusoch o zasahovanie do americkej predvolebnej kampane zo strany zahraničných aktérov. V správe sa spomína aj iránska vojenská tajná služba, ktorá údajne v júni tohto roka zaslala e-mail vysokopostavenému predstaviteľovi USA, pričom išlo o tzv. phishing.

Walz adresoval debutový samostatný prejav odborom

Guvernér amerického štátu Minnesota Tim Walz v utorok prvýkrát samostatne vystúpil ako kandidát Demokratickej strany na post viceprezidenta USA. V Los Angeles sa prihovoril odborovým zväzom a prisľúbil, že bude súčasťou administratívy, ktorá podporuje záujmy zamestnancov. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Walz, širšej verejnosti neznámy politik z amerického Stredozápadu, si pozornosť Američanov získal minulý týždeň, keď si ho súčasná viceprezidentka Kamala Harrisová vybrala za svojho spolukandidáta do novembrových prezidentských volieb.

"Spolu s viceprezidentkou presne vieme, kto vybudoval túto krajinu; boli to zdravotné sestry, učitelia a zamestnanci štátnej správy a samosprávy, ktorí vybudovali tento národ," povedal Walz jasajúcim členom Americkej federácie štátnych, okresných a komunálnych zamestnancov.

"Nie je to len príslovie, je to fakt: keď sú odbory silné, Amerika je silná," zdôraznil. Šesťdesiatročný guvernér Minnesoty v prejave poukázal aj na rozdiel od republikánskych volebných súperov Donalda Trumpa a J. D. Vancea, ktorí podľa neho "vidia svet úplne inak". "O pracujúcich ľuďoch vedia títo dvaja chlapi len to, ako ich využiť," uviedol.

V snahe osloviť umiernených členov Republikánskej strany, ktorí sú opatrní voči Trumpovým krajne pravicovým postojom, spomenul aj niekdajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana. Walz je podľa svojich slov "prvým členom odborov na prezidentskej kandidátke" od čias Reagana, republikánmi považovaného za hrdinu.

Walz - niekdajší učiteľ, futbalový tréner a veterán - svojím správaním podľa AFP mnohým Američanom pripomína idealizovanú verziu otca. Práve on dal Trumpvi a Vanceovi nálepku "divní", ktorá sa v priebehu niekoľkých dní stala mantrou Demokratickej strany a prebral ju aj Harrisovej tím, doplnila stanica BBC.

Očakáva sa, že výber Walza ako spolukandidáta Harrisovej zvýši podporu medzi mužmi bielej pleti z robotníckej triedy, ktorí budú dôležití pre volebné víťazstvo v štátoch ako Wisconsin, Michigan a Pensylvánia.