Boj o Biely dom sa vyostruje: VIDEO Slovný ÚTOK na Harrisovej človeka! Do toho prišlo FAUX PAS senátorky

Republikánsky kandidát na viceprezidenta J.D. Vance a senátorka amerického štátu Minnesota Tina Smithová (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon, X/Kelly Short)

USA sa postupne rozdeľujú na dva tábory. Tento fenomén nastáva pred každým politickým bojom. V tomto prípade pôjde o voľbu prezidenta. Američania sa dostavia k volebným urnám dňa piateho novembra 2024. Dovtedy je ešte veľa času, aby kandidáti získali na svoju stranu čo najviac voličských hlasov.

With @Tim_Walz by my side, and with all of you at our sides—let us fight for the promise of America’s future. pic.twitter.com/TyDeqWkNPK — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 7, 2024

Za republikánov to bude Donald Trump, ktorý už predstavil aj svojho potenciálneho viceprezidenta J.D. Vancea. Kamala Harrisová, ktorá získala takmer stopercentnú podporu demokratov, pôjde do hlavného súboja s Timom Walzom.

Konfrontácia

Slovne sa už začína aj boj medzi potenciálnymi viceprezidentmi. J.D. Vance totiž na jedom z mítingov vo Wisconsine prehlásil, že "keď Tima Walza jeho krajina (USA) požiadala, aby išiel do Iraku, viete, čo urobil? Vypadol z armády a dovolil svojej jednotke odísť bez neho," prehlásil s tým, že keby on slúžil v americkom námorníctve a USA by ho žiadali, aby išiel slúžiť do Iraku, "spravil by to ihneď a s veľkou hrdosťou". Vance pritom pôsobil v Iraku ako desiatnik "2nd Marine Aircraft Wing" (letecká podpora námorných síl).

You know what really bothers me about Tim Walz?



When the US Marine Corps asked me to go to Iraq to serve my country, I did it.



When Tim Walz was asked by his country to go to Iraq, he dropped out of the Army and allowed his unit to go without him. I think that's shameful. pic.twitter.com/Dq9xjn4R51 — JD Vance (@JDVance) August 7, 2024

Následne ešte použil slová Walza, ktorý mal povedať, že "v uliciach (amerických miest) by nemali byť zbrane, ktoré som používal vo vojne". Vance následne povedal: "No, Tim Walz, kedy ste bol v tej vojne? Aká to bola zbraň, ktorú ste tam údajne nosili? Opustil svoju jednotku ešte predtým, ako odišla do Iraku a vo vojnovej zóne nestrávil ani jeden deň...," reagoval Vance pred voličmi vo Wisconsine.

JD Vance on Tim Walz’s stolen Valor! pic.twitter.com/4GICSSi6iB — TheTexasOne (@TexasRepublic71) August 8, 2024

Chyba senátorky

Do tejto hry sa zapojila už aj senátorka Minnesoty Tina Smithová. V rozhovore pre CNN s reportérom Jimom Acostom sa vyjadrila, že keď mal Tim Walz 17 rokov, vstúpil do Národnej gardy, kde pôsobil 24 rokov. "A nie som si vedomá toho, že by J.D. Vance niekedy absolvoval vojenskú službu…"

CNN's Jim Acosta forced to correct Harris surrogate calling out JD Vances' military record. CNN's Jim Acosta was forced to correct Sen. Tina Smith on Wednesday after the Democratic senator, a surrogate for VP Harris, said Sen. JD Vance had no record of military service. pic.twitter.com/Jr4h0P1xZE — Kelly Short (@TNFreedomLover) August 8, 2024

Acosta ju prerušil v nasledujúcej vete, pretože Smithová sa snažila pokračovať plynule ďalej. S chladnou hlavou povedal: "On (Vance) pôsobil v americkom námorníctve," na čo Smithová len s úsmevom dodala: "No áno, prepáčte, ospravedlňujem sa."

Smithová podľa Fox News podporuje Kamalu Harrisovú v politickom boji proti Trumpovi a teda aj proti Vanceovi. Americký denník pripomína, že Trumpov človek pôsobil v Iraku dávno predtým, ako vstúpil do politiky, "čo ale bola pre senátorku Smithovú zrejme novinka".