Tragická nehoda na talianskej diaľnici! FOTO Autobus plný dovolenkárov vyletel z cesty: Jeden mŕtvy a 25 zranených!

Zvodidlá prerazili prednú časť autobusu. (Zdroj: X/Vigili del Fuoco)

K incidentu došlo v nedeľu 4. augusta okolo 16:45 neďaleko mesta Arezzo v strednom Taliansku. Poľský turistický autobus, ktorý išiel po štátnej diaľnici A1 smerom na Florenciu, sa stal účastníkom dopravnej nehody. V dôsledku incidentu sa zranilo 24 ľudí. Jeden z pasažierov zomrel.

❌ #Arezzo, incidente stradale sulla #A1, al km. 360 in direzione Firenze all’altezza di Badia al Pino: coinvolto un pullman con 25 turisti. Un deceduto, 15 feriti. Intervento #vigilidelfuoco in corso per estricazione feriti. Sul posto elicotteri Arezzo e Bologna [#4agosto 18.00] pic.twitter.com/fks6IJ8KXn — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 4, 2024

Podľa predbežných zistení polície prenajatý turistický autobus smerujúci z Ríma do Florencie z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel počas jazdy z cesty, spadol do priekopy a prudko narazil do ochrannej bariéry, ktorá prerazila prednú časť vozidla. V dôsledku incidentu jeden z pasažierov na mieste zomrel. Jednu osobu previezli do nemocnice vo vážnom stave. Životy zvyšných 25 zranených nie sú ohrozené.

Na mieste udalosti zasahovalo 14 sanitiek a vrtuľník.