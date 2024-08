AKTUÁLNE Ešte tento rok! 8 miliónom dieselových áut hrozí vyradenie z prevádzky

Čerpacia stanica - diesel Ilustračné foto (Zdroj: TASR - AP)

BERLÍN - Nemecký minister dopravy Volker Wissing sa obáva, že tento rok hrozí v Nemecku vyradenie viac ako ôsmim miliónom naftových áut. Potvrdil to v liste predsedníčke Európskej komisie von der Leyenovej. Dôvodom je nový výklad pravidiel EÚ.

V dokumente, ktorý má k dispozícii nemecký denník „Bild“, Wissing hovorí o „4,3 milióna eur 5 a 3,9 milióna eur 6 dieselových autách“, ktorým by mohlo hroziť odstavenie. Dôvodom sú nové metódy merania výfukových plynov. Hodnoty výfukových plynov sa v súčasnosti testujú v kontrolovaných podmienkach v laboratóriu, stacionárne v centrách zriadených na tento účel. Okrem emisií škodlivín sa tam zaznamenáva aj spotreba paliva.

archívne video

Diaľničné obchvaty miest budú zadarmo (Zdroj: Ministerstvo dopravy)

Podľa Wissinga teraz EÚ plánuje zmeniť svoj prístup. V budúcnosti sa budú hodnoty výfukových plynov merať v „reálnych“ podmienkach, teda priamo na ceste.

Hrozí odstavenie miliónov dieselových automobilov

Podľa ministra dopravy Wissinga dodržiavanie platných limitných hodnôt v každej jazdnej situácii „nie je možné vzhľadom na súčasný stav technológie, a preto by predstavovalo nerealizovateľnú následnú požiadavku na vozidlá v premávke,“ cituje Bild z listu adresovanému von der Leyenovej.

V jednoduchom jazyku to znamená, že „všetky schválenia Euro 5 by boli spochybnené“. A to môže mať dôsledky aj pre schválenia podľa Euro 6.

Zjednodušene povedané, to zahŕňa nasledovné:

EÚ trvá na tom, že vtedy platné schvaľovacie kritériá (cyklus NEDC) pre emisné testy by sa nemali vzťahovať na staršie vozidlá Euro 5 a tiež niektoré dieselové vozidlá Euro 6, ale že novšie predpisy sa musia uplatňovať retroaktívne (WLTP). Medzi ne patria okrem iného aj emisné testy v reálnej premávke. Podľa toho sa testujú napríklad novšie naftové motory, ktoré spĺňajú emisné normy Euro 6d.

Dôsledok tohto právneho stanoviska by bol takýto: schválenie pre vozidlá s naftovým motorom Euro 5 a tiež niektoré vozidlá s naftovým motorom Euro 6 by muselo byť odobraté. Autá by potom museli byť odstavené.

Európsky súdny dvor rozhodne o novom postupe v novembri. Konkrétne dôsledky možnej zmeny postupu nie sú jasné. Wissing teraz proaktívne požaduje objasnenie od von der Leyenovej pred súdnym procesom. Podľa neho je treba „vyhnúť sa vážnym následkom pre milióny postihnutých občanov, ako aj európsku ekonomiku“.