Nemecký kancelár Olaf Scholz sa bude uchádzať o znovuzvolenie

Olaf Scholz

Svoj zámer potvrdil krátko po tom, čo nemecká vláda oznámila dátum najbližších volieb do Spolkového snemu, ktoré sa uskutočnia 28. septembra 2025."SPD je veľmi zomknutá strana. Všetci sme pevne odhodlaní ísť spoločne do najbližšej volebnej kampane do Spolkového snemu a vyhrať ju. Ako kancelár sa budem o post uchádzať," uviedol ScholzScholzova strana SPD vyhrala uplynulé voľby v roku 2021 a vytvorila koalíciu so stranou Zelených a Slobodnou demokratickou stranou (FDP). Od volieb však popularita tejto tradičnej ľavicovej strany klesá a v prieskumoch verejnej mienky s výrazným náskokom vedie koalícia strán Kresťanskodemokratická únia Nemecka a Kresťanskosociálna únia v Bavorsku (CDU/CSU).

Peter Pellegrini rokoval v Berlíne s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom

Scholz počas tradičnej letnej tlačovej konferencie opätovne vyjadril presvedčenie, že americká demokratická prezidentská kandidátka Kamala Harrisová môže vyhrať tamojšie novembrové voľby hlavy štátu. Ako však zdôraznil, "rozhodnú americkí voliči", cituje DPA.Spolkový kancelár zároveň opäť potvrdil záväzok Nemecka ohľadne transatlantickej spolupráce a vyzdvihol, že jeho krajina pravidelne a neustále vynakladá dve percentá svojho hrubého domáceho produktu na obranu v súlade s kritériami Severoatlantickej aliancie (NATO).

Výdavky Nemecka na obranu sa v uplynulých rokoch výrazne zvýšili, pripomenul Scholz.Zároveň podľa DPA obraňoval plánované rozmiestnenie ďalších amerických zbraní dlhého dosahu na území Nemecka. Cieľom tohto rozhodnutia má byť podľa neho odstrašenie za účelom toho, aby Nemecko nebolo napadnuté a neuskutočnila sa žiadna vojna, vysvetlil.Scholz v tejto súvislosti poukázal na to, že Rusko počas uplynulých desaťročí v masívnej miere nedodržiavalo dohody na kontrolu zbrojenia. Je podľa neho dôležité, aby bola bezpečnosť zaručená aj prostredníctvom nevyhnutného odstrašenia, uzatvára DPA.