Poľská vláda chce zrušiť imunitu dvom poľským europoslancom z PiS

Noví poľskí europoslanci Mariusz Kamiňski a Maciej Wasik boli na základe udalostí ešte z roku 2007 odsúdení za zneužitie právomocí verejného činiteľa. Ich osudy boli v uplynulom roku, po parlamentných voľbách a návrate Donalda Tuska k moci, predmetom medializovanej drámy vrátane momentu, keď obaja politici hľadali útočisko v prezidentskom paláci u prezidenta Andrzeja Dudu (nominant PiS).

V júnových voľbách do Európskeho parlamentu ich strana oboch umiestnila na vrchol voličských zoznamov a podarilo sa im dostať sa do zákonodarného zboru EÚ. Podľa Politico to však neznamená, že spor ako taký sa skončil. Bodnar v pondelňajšej tlačovej správe upozornil, že kvôli vzneseným obvineniam nemohli pôsobiť ako poslanci poľskom parlamentu a po získaní imunity, už ako zákonodarcovia EÚ, nemôžu byť trestne stíhaní na základe uvedených obvinení. Preto chce požiadať vedenie europarlamentu, aby ich imunita bola zrušená. To si však vyžaduje hlasovanie v pléne EP a súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov.