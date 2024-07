AKTUÁLNE Šéfka Tajnej služby rezignovala: Prijíma zodpovednosť za zlyhanie pri atentáte na Trumpa

Šéfka Tajnej služby Spojených štátov Kimberly Cheatleová (Zdroj: TASR/AP Photo/J. Scott Applewhite)

archívne video ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Trumpa sa 13. júla pokúsil zastreliť útočník, keď súčasný republikánsky kandidát do nadchádzajúcich prezidentských volieb hovoril k priaznivcom na mítingu v pensylvánskom Butlere. Exprezident utrpel len mierne zranenie ucha, strelec ale zabil jedného z účastníkov akcie a ďalších zranil. Cheatleová, ktorá zastávala funkciu riaditeľky Tajnej služby od augusta 2022, čelila silnejúcim výzvam na rezignáciu a viacerým vyšetreniam toho, ako sa strelec mohol dostať tak blízko - od exprezidenta ho delilo zhruba 150 metrov.

"Prijímam plnú zodpovednosť za bezpečnostné zlyhanie," uviedla dnes Cheatleová v e-maili adresovanom zamestnancom. "Vo svetle posledných udalostí som s ťažkým srdcom urobila ťažké rozhodnutie odstúpiť z funkcie vašej riaditeľky," dodala. Ešte v pondelok výzvy na rezignáciu odmietla. Cheatleová rezignovala deň po tom, čo vystúpila pred výbor a čelila niekoľkohodinovej kritike ako od demokratov, tak od republikánov. Pokus o atentát na Trumpa označila za "najvýznamnejšie operačné zlyhanie" Tajnej služby za posledné desaťročia a uviedla, že za bezpečnostné nedostatky nesie plnú zodpovednosť. Zákonodarca ale podľa AP pobúrila tým, že neodpovedala na konkrétne otázky týkajúce sa vyšetrovania.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Gene J. Puskar)

Tajná služba nemala na Trumpov míting dostatok ľudí

Pondelkové vypočutie je len prvým, ktoré sa bude v americkom Kongrese v súvislosti s atentátom konať. V stredu sa pred ďalším z výborov objaví šéf Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray. Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson má tiež predstaviť pracovnú skupinu, ktorá bude stáť na čele vyšetrovania v Snemovni reprezentantov. Zasadnú v nej ako republikáni, tak demokrati.

Parlamentný súdny výbor minulý týždeň uviedol, že Tajná služba nemala na Trumpov míting dostatok ľudí kvôli inej predvolebnej akcii v Pittsburghu so súčasnou prvou dámou Jill Bidenovou a summitu NATO, ktorý sa konal vo Washingtone niekoľko dní pred streľbou. Podľa Cheatleovej Tajná služba denne chráni 36 ľudí a tiež svetových lídrov, ktorí navštevujú Spojené štáty. Súčasný prezident a doterajší Trumpov vyzývateľ do novembrových volieb Joe Biden v nedeľu z klání odstúpil. Sľúbil, že bude slúžiť až do konca svojho funkčného obdobia 20. januára 2025 a ako demokratickú kandidátku podporil svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Joe Biden reaguje na jej odstúpenie

„Počas svojej kariéry v tajnej službe nezištne a s nasadením svojho života chránila náš národ. Osobitne jej ďakujeme za to, že odpovedala na výzvu viesť tajnú službu počas našej administratívy, a sme vďační za jej službu našej rodine,“ uviedol Biden vo vyhlásení k odstúpeniu Cheatleovej. „Nezávislé vyšetrovanie, ktorého cieľom je prísť na koreň tomu, čo sa stalo 13. júla, pokračuje a ja sa teším na jeho výsledky. Všetci vieme, že to, čo sa stalo v ten deň, sa už nikdy nesmie opakovať,“ dodal Biden a zaželal Cheatleovej všetko dobré.