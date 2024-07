MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky pokračujú! Fico volal ukrajinskému premiérovi

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ruské údery zabili dnes na Ukrajine troch civilistov v Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti, informovali miestne úrady. Rusi útočili aj na ukrajinskú energetickú sústavu. Sedem ľudí utrpelo zranenia pri ukrajinskom ostreľovaní pohraničného mesta Šebekino, napísal na sociálnej sieti gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov. Úrady ruskej Rostovskej oblasti ohlásili, že v noci protivzdušná obrana zničila 26 dronov. Podľa ukrajinských médií útok zasiahol ruskú leteckú základňu Millerovo. Situáciu sledujeme online.