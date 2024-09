Moderní Robinsoni, zbystrite! Máme pre vás najlepšie tipy na dobrodružnú dovolenku v Chorvátsku.

Lezenie - Zarečki krov. (Zdroj: Julien Duval / Central Istria Tourist Board )

Chorvátsko je rok čo rok stále vychýrenejšou destináciou pre milióny turistov, no po letnej sezóne sú jeho zákutia opäť tichšie a pokojnejšie. To však neznamená, že dýchajú prázdnotou. Chorvátsko má brány pre turistov otvorené dokorán po celý rok a ponúka viac, než si myslíte.

„Robinzonády“ volajú po návšteve

Ak ste typ dovolenkára, ktorý uprednostňuje skôr pokoj a samotu, práve Chorvátsko vám môže naplniť tieto očakávania. Jadran totiž ponúka aj zákutia, ktoré sú takmer opustené, mimo rušných letovísk a davov ľudí. Ide najmä o rôzne malebné zátoky, kde budete len vy a maximálne vaši susedia. A možno ani oni, keďže vrchol sezóny už skončil. Ťažko sem zavítajú ostatní turisti, keďže tieto miesta sú odľahlejšie a menej prístupné. Zato teda musíte počítať s tým, že cesta k nim bude tŕnistejšia, ako do bežných hotelov či penziónov. Avšak nemusíte sa obávať, nepôjde o nejaké zanedbané „kutice“ bez vody a elektriny, hoci práve to by bola tá pravá „robinsonská“ dovolenka. Apartmány sú moderne vybavené, napojené na siete, častokrát udržateľné a najmä sú na výnimočných miestach.

Kemping - ostrov Pag. (Zdroj: Photo Studio Sarson-Hadria)

Tieto destinácie nájdete po celom Chorvátsku, či už chcete byť v blízkosti mora a mať na skok na pláž, alebo uprostred hôr a odtiaľ podnikať turistické výlety. V tomto období je to ideálne, pretože tie najväčšie teplotné extrémy má už Chorvátsko za sebou.

Glamping. (Zdroj: Plitvice Holiday Resort)

Nudiť sa rozhodne nebudete

Okrem ubytovania a destinácie môžete prežiť svoju dovolenku ako skutočný Robinson Crusoe. Zabudnite na ležanie pláži a zmrzlinu na promenáde. Akčné typy si prídu na svoje pri vzrušujúcejších aktivitách, vybrať si môžete hneď z niekoľkých:

Škraping na ostrove Pašman – počuli ste už o tomto športe? Ide o adrenalínovú aktivitu, ktorá kombinuje beh a horolezectvo na prírodných terénoch s krasovými útvarmi, známymi ako škrapy. Ostrov Pašman neďaleko Zadaru je populárny najmä pre jeho ostré vápencové povrchy a trhliny, ktoré vznikajú v dôsledku erózie. Tento šport je síce fyzicky náročný, no odplatou sú krásne výhľady a divoká príroda.

Jaskyňa Samograd. (Zdroj: JU PP Grabovača)

Jaskynný trekking v Like – je dobrodružná aktivita, ktorá spočíva v prechádzaní a objavovaní jaskýň v krasovom regióne Lika. Prechádza sa cez podzemné chodby, v ktorých sa aj šplháte, či plazíte naprieč jaskynným útvarom. Uvidíte rôzne jaskyne, stalaktity, stalagmity, aj podzemné rieky a jazerá. Jaskyne sú vhodné pre skúsených, ale aj začiatočných jaskyniarov, závisí to podľa ich obtiažnosti.

Turistika v pohoriach Velebit, Dinara, Risnjak a Velika Kapela – je vždy dobrou voľbou aj pre menších nadšencov adrenalínu. Vybrať si môžete trasu podľa náročnosti, ktorá vám vyhovuje. O nádherné výhľady a prekvapivé úkazy nebude núdza.

Pohorie Velebit. (Zdroj: Predrag Vučković_Avantura života)

Rafting uprostred hôr – v pohorí Gorský Kotar si môžete užiť rafting na rieke Kupa medzi hustými lesmi. V najväčšom pohorí Velebit, ktoré sa tiahne pozdĺž pobrežia Jadranského mora, môžete zasa raftovať po rieke Zrmanja, aj v národných parkoch Severný Velebit a Paklenica. Južnejšie medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou, v oblasti Dalmácie, sa nachádza najvyššie pohorie Dinara, kde tiež môžete zažiť rafting na rieke Cetina, v obklopení nádhernej prírody.

Rafting - rieka Cetina. (Zdroj: Ivo Biočina)

Raj pre surferov – aj keď Chorvátsko nie je surfingom úplne preslávené, nájdete tu lokality, kde môžete chytiť skvelé vlny a užiť si jazdu na nich. Medzi také patrí napríklad na poloostrove Peljšac na juhu krajiny, v dedinke Viganj, tiež na Bole na ostove Brač, alebo v istrijskom Meduline.

Prvá zipline lanovka cez more – nachádza sa v Crikvenici a ponúka naozaj úžasný pohľad na jadranské pobrežie. Okrem nej nájdete zipline aj v oblasti Plitvických jazier, kde si okrem adrenalínu užijete aj prostredie národného parku zapísaného do zoznamu UNESCO. Kaňony rieky Cetina tiež poskytujú túto dobrodružnú aktivitu a práve tento zážitok je jedným z top 40 zážitkov odporúčaných sprievodcov Lonely Planet. Zipline nájdete aj v Pazine na Istrii či v Konavle na juhu Chorvátska.

Zipline - rieka Cetina. (Zdroj: Ivo Biočina)

Bungee Jumping pre odviazaných – či už na moste alebo na pláži, nezabudnuteľný zážitok vo vás zanechá navždy. Most Maslenica v blízkosti Zadaru je jedným z najznámejších miest pre bungee jumping v Chorvátsku. Ponúka úchvatné výhľady na pobrežie. Skáče sa aj na pláži Zrće na ostrove Pag, kde to hýri zábavou. Nové možnosti pre bungee jumping otvárajú aj mosty v okolí Dubrovníka a Šibeniku.

Slacklining nad tiesňavou – táto aktivita patrí medzi novšie adrenalínové športy. Spočíva v chôdzi a balansovaní po napnutom páse, ktorý je pripnutý o dva pevné body, napríklad o stromy, skaly či stĺpy. Po páse sa prechádza zo strany na stranu, pričom je podstatné udržať rovnováhu a prejsť úsek bez toho, aby ste spadli.

Chorvátsko ponúka nekonečné možnosti pre dobrodružné duše, ktoré túžia po jedinečných zážitkoch v obklopení prírody. Bez ohľadu na to, či uprednostňujete adrenalínové športy, pokojnejšie aktivity, alebo turistiku v pohoriach, vždy nájdete niečo, čo vám naplní srdce dobrodružstvom a krásou chorvátskej prírody. Od opustených zátok po malebné hory, Chorvátsko je miestom, kde sa môžete na chvíľu stať moderným Robinsonom, objavovať nové hranice a vytvárať nezabudnuteľné spomienky. Počas celej roka vás krajina s otvorenými náručami prijme a ponúkne vám viac, ako si dokážete predstaviť.

Národný park Risnjak. (Zdroj: Zoran Jelača)

Advertoriál pripravený v spolupráci s Croatia.hr.