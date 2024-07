O funkciu predsedníčky Európskeho parlamentu sa uchádzajú Metsolová a Monterová

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

Nominácie oboch kandidátok v pondelok večer na sociálnej sieti X potvrdil hovorca EP Jaume Duch, ktorý spresnil, že hlasovanie sa uskutoční v utorok 16. júla o 10.00 h. Kým kandidatúra Metsolovej sa očakávala a bola dopredu známa, lebo ľudovci ako víťazi júnových eurovolieb iné meno na tento post ani neponúkali, Monterová sa do tohto "súboja" zapojila na poslednú chvíľu.

Por una Europa de paz, feminismo y derechos, por el fin del genocidio contra el pueblo Palestino, porque ningún ser humano es ilegal.



Gracias a mis compañeras y compañeros de @Left_EU por su confianza para ser su candidata a la Presidencia del Parlamento Europeo. https://t.co/Jo1ZndXS3X — Irene Montero (@IreneMontero) July 15, 2024

Monterová, vyštudovaná psychologička, sa do EP dostala za ľavicovú populistickú stranu Podemos. Je partnerkou spoluzakladateľa tejto strany Pabla Iglesiasa a od januára 2020 do novembra 2023 pôsobila v Španielsku ako ministerka pre rodovú rovnosť. Iglesias sa v roku 2014 rovnako pokúšal získať funkciu šéfa EP, keď neúspešne kandidoval proti Martinovi Schulzovi z Nemecka.

Strany mali čas predložiť svojich kandidátov

Monterová v pondelok na sieti X spresnila, že vstupuje do tohto súboja "za Európu mieru, feminizmu a práv a za koniec genocídy proti palestínskemu ľudu". Metsolová sa v roku 2022 stala najmladším predsedom europarlamentu v histórii tejto inštitúcie. Predtým, od novembra 2020, zastávala post prvej podpredsedníčky EP. Všetky registrované politické skupiny v EP mali čas do pondelka 18.00 h na to, aby predložili svojich kandidátov na post predsedu zákonodarného zboru EÚ.

V utorok zvolená šéfka EP bude túto funkciu zastávať do prvej polovice 10. volebného obdobia europarlamentu, čiže do januára 2027. Potom by tento post podľa tzv. džentlmenskej dohody mal pripadnúť frakcii socialistov a demokratov.