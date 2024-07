Deti má mať každý! V Rusku prišli s kontroverzným zákonom: Chcú zakázať dobrovoľnú bezdetnosť

(Zdroj: Getty Images)

Podľa agentúry TASS a námestníka ministra spravodlivosti Vsevoloda Vukolova je kľúčom k podpore mladých ruských párov vytvorenie ideálnych sociálnych podmienok. Nový zákon by mal vyslovene zakázať dobrovoľnú bezdetnosť a praktizovanie tohto životného štýlu bude označované za extrémizmus, uviedol Vukolov na Medzinárodnom právnom fóre v Petrohrade.

K podpore ruskej vlády sa vyjadrila aj ortodoxná cirkev. „Ideológia, ktorá vštepuje bezdetnosť, hovorí, že dieťa v živote nie je potrebné a dokonca vyvoláva nenávisť voči deťom,“ uviedol Fyodor Lukyanov, predseda Patriarchálnej komisie pre rodinné otázky. Vukolov zároveň uviedol, že návrhy zákonov budú pripravené a vypracované s odbornou komunitou.

Ruská vláda a cirkev sa domnieva, že tento životný štýl ničí budúcnosť Ruska a ich hodnôt. Plánuje preto pripraviť zákon, ktorý by tento životný štýl do budúcna zakázal. Kritici Kremľa ale tvrdia, že tento zákon je priamy útok na práva žien a priame presadzovanie potrieb štátu, informuje Radio Free Europe. Hoci Rusko prežíva demografickú krízu, tento zákon podľa nich nie je riešením.

„Zákaz potratov, lekcie o cudnosti a represia voči LGBTI+ ľudom spolu súvisia,“ uviedol aktivista skupiny Kallisto podporujúci práva LGBTI+ ľudí a bývalý učiteľ, Yaroslav Sirotkin. Aj tento zákon je podľa neho ďalším krokom ku konzervatívnemu programu, v ktorom Rusko vidí svoju budúcnosť.