Litovský parlament schválil zákon odstúpení od Dohovoru o kazetovej munícii

Znovuzvolený litovský prezident Gitanas Nauséda (Zdroj: TASR/AP/Mindaugas Kulbis)

Námestník ministra obrany Renius Pleskys, ktorý návrh zákona predložil, jeho vypracovanie zdôvodnil "zásadnou" zmenou bezpečnostnej situácie od ratifikácie dohovoru Litvou v roku 2011. "Vojna Ruska proti Ukrajine ukazuje, že je mimoriadne ťažké účinne nahradiť kazetovú muníciu a jej obranný účinok na zastavenie rozsiahleho útoku," povedal Pleskys.

Nahradením štandardnej munície kazetovou sa podľa neho výrazne znižuje množstvo munície potrebné na dosiahnutie rovnakého účinku. Pleskys dodal, že dohovor predstavuje pre Litvu prekážku aj pri výcviku vojakov z krajín NATO, ktoré kazetovú muníciu používajú.

Kazetová bomba

Kazetová munícia môže byť zhodená z lietadla alebo vystrelená z dela. Kazetová bomba sa vo vzduchu rozpadne a rozptýli do širokej oblasti submuníciu, napríklad malé bomby. Tento druh munície však tiež predstavuje trvalú hrozbu, pretože mnohé bomby po dopade na zem nevybuchnú a stanú sa fakticky nášľapnými mínami. Rusko aj Ukrajina používajú kazetovú muníciu od rozpútania vojny Moskvou vo februári 2022.

Medzinárodné hnutie Koalícia proti kazetovej munícii (CMC) a medzinárodná mimovládna organizácia Handicap International rozhodnutie Litvy vo štvrtok odsúdili. V tlačových správach uviedli, že by mohlo predstavovať nebezpečný precedens pre ďalšiu existenciu dohovoru. K Dohovoru o kazetovej munícii sa doteraz pripojilo 124 štátov vrátane 24 členov NATO a 21 členov Európskej únie — 112 ho ratifikovalo, 12 dohovor podpísalo, ale ešte ho neratifikovalo. Spojené štáty americké medzi týmito krajinami nie sú.