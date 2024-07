MIMORIADNY ONLINE Pellegrini so Zelenským viedol otvorený a priamy rozhovor: NATO prisľúbilo Ukrajine vojenskú pomoc

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)

7:46 Čína svojimi dodávkami technológií dvojitého použitia umožňuje Rusku viesť vojnu na Ukrajine. Po dnešnom rokovaní summitu Severoatlantickej aliancie vo Washingtone to povedal generálny tajomník Jens Stoltenberg. Ostrá kritika na adresu Číny v tomto smere sa podľa neho odrazí v záverečnom vyhlásení aliančných štátov.

7:17 Český prezident Petr Pavel v stredu vo Washingtone rokoval s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským o napĺňaní mierového plánu, situácii na bojisku či českej muničnej iniciatíve. Témou bolo tiež začatie prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Novinárom to povedal odbor komunikácie prezidentskej kancelárie.

Rokovania delegácií sa zúčastnili aj šéf českej diplomacie Jan Lipavský, ministerka obrany Jana Černochová a náčelník generálneho štábu Karol Řehka.

Joe Biden, Petr Pavel a Jens Stoltengerg (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

6:46 Budúcnosť Ukrajiny je v Severoatlantickej Aliancii, uviedli lídri členských krajín NATO v stredu vo vyhlásení zo summitu vo Washingtone a vyjadrili Ukrajine podporu na ceste k členstvu v Aliancii.

"Vítame konkrétny pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla od summitu vo Vilniuse v oblasti požadovaných demokratických, hospodárskych a bezpečnostných reforiem. Keďže Ukrajina pokračuje v tejto dôležitej práci, budeme ju naďalej podporovať na jej nezvratnej ceste k plnej euroatlantickej integrácii vrátane členstva v NATO," píše sa vo vyhlásení zverejnenom v stredu.

NATO poskytne Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 40 miliárd eur

"Prostredníctvom proporcionálnych príspevkov majú spojenci v úmysle poskytnúť v priebehu budúceho roka minimálne základné finančné prostriedky vo výške 40 miliárd eur a zabezpečiť udržateľnú úroveň bezpečnostnej pomoci pre Ukrajinu, aby zvíťazila," uvádza sa vo vyhlásení zo summitu.

Krajiny sa zaviazali zohľadniť potreby Ukrajiny, príslušné rozpočtové postupy krajín a dvojstranné bezpečnostné dohody, ktoré spojenci s Ukrajinou uzavreli. "Potvrdzujeme naše odhodlanie podporovať Ukrajinu pri budovaní síl, ktoré budú schopné poraziť ruskú agresiu dnes a odradiť ju v budúcnosti," píše sa vo vyhlásení.

Spojenci sa na základe vyhlásenia zaviazali poskytovať vojenské vybavenie, pomoc a výcvik pre Ukrajinu, vrátane nákupu vojenského vybavenia, nákladov spojených s údržbou, logistikou a prepravou vojenského vybavenia, nákladov na vojenský výcvik, prevádzkové náklady spojené s poskytovaním vojenskej podpory Ukrajine, investície do obrannej infraštruktúry a obranného priemyslu Ukrajiny.

Spojenci majú v úmysle naďalej poskytovať Ukrajine politickú, hospodársku, finančnú a humanitárnu podporu, píše sa ďalej vo vyhlásení.

S prezidentom Zelenským sme viedli otvorený a priamy rozhovor

Prezident SR Peter Pellegrini sa vo Washingtone stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Stretnutie sa konalo v noci na štvrtok počas summitu Severoatlantickej aliancie. Podľa slovenského prezidenta viedli s ukrajinským lídrom otvorený a priamy rozhovor, Na úvod tlačovej konferencie prezident SR uviedol, že Slovensko rovnako ako ostatných 31 krajín vyjadrilo podporu záverečnému dokumentu summitu.

"Priebeh summitu nebol vôbec nejakým spôsobom komplikovaný, nakoľko došlo k zhode všetkých členských krajín na definitívnom znení záverov, ktoré sú prezentované, a preto celá diskusia prebiehala skôr v tóne, kde sme jednotlivé členské krajiny potvrdzovali naše pozície, naše postoje, prezentovali naše priority," povedal Pellegrini, podľa ktorého boli postoje SR pretavené do záverečného dokumentu.

Slovensko podľa prezidenta súhlasilo aj s časťou vyhlásenia, v ktorej sa uvádza, že Ukrajina sa stane členom NATO pod podmienkou, že s tým budú spojenci súhlasiť. S ukrajinským prezidentom diskutovali o aktuálnej situácii na frontovej línii, pričom Pellegrini zdôraznil, že nemôže zachádzať do detailov, vzhľadom k tomu, že šlo o rokovania za zatvorenými dverami. Prezident Zelenskyj ho však informoval, že niektoré pozície, alebo stav na frontovej línii okolo Charkova je odlišný ako ho prezentuje ruská strana.

Joe Biden, Peter Pellegrini a Jens Stoltengerg (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein)

Podľa Pellegriniho so Zelenským a členmi ukrajinskej vlády rokoval aj minister obrany Kaliňák. "Hovorili o možnosti ďalších kontraktov pre slovenský vojenský priemysel, kde sa ukazuje, že rozhodnutie aj vlády Slovenskej republiky a súkromného investora navýšiť kapacity pri výrobe munície alebo hlavní, alebo pri znásobení produkcie našich zbraňových systémov ako Zuzana a iné, sa ukazuje ako veľmi efektívne, pretože je extrémny záujem od viacerých členských krajín o dodávky našich zbraňových systémov alebo munície," uviedol prezident SR.

Spomenul aj českú muničnú iniciatívu, do ktorej podľa neho Slovensko neprispieva peniazmi, ale kapacitami, čo podľa jeho slov uviedol aj ukrajinskému lídrovi. Zelenskyj sa informoval o zdravotnom stave slovenského premiéra Roberta Fica a privítal, že si premiéri oboch krajín telefonovali a dohodli sa na stretnutí vlád, ktoré sa na jeseň uskutoční na ukrajinskej strane. Na Ukrajinu by mal vycestovať aj Pellegrini, podľa ktorého by sa návšteva taktiež mohla konať na jeseň.

Pellegrini tiež potvrdil pripravenosť SR po útoku na detskú nemocnicu poskytnúť zdravotnú starostlivosť detským pacientom. "Sme pripravení, naše kapacity sú k dispozícii a je už len na ukrajinskej strane, či tieto kapacity využije, alebo nie," povedal prezident SR.