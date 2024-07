Bidenovi sa kráti čas na konečné rozhodnutie o opätovnej kandidatúre, uvidela Nancy Pelosiová

Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová (Zdroj: TASR/AP Photo/J. Scott Applewhite)

WASHINGTON - Americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi sa kráti čas na konečné rozhodnutie o opätovnej kandidatúre v novembrových prezidentských voľbách. Uviedla to v stredu bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu USA a vplyvná členka Demokratickej strany Nancy Pelosiová.

Pelosiová naznačila, že Biden by ešte mohol zo súboja o Biely dom odstúpiť v situácii, keď sa členovia Demokratickej strany rozchádzajú v názoroch na jeho kandidatúru."Je na prezidentovi, aby sa rozhodol, či bude kandidovať... Všetci ho povzbudzujeme, aby sa rozhodol, pretože čas sa kráti," povedala bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov v rozhovore pre televíziu MSNBC. Vyjadrila sa tak aj napriek viacerým Bidenovým vyhláseniam, že z kampane neplánuje odstúpiť.

Nancy Pelosiová (Zdroj: SITA/AP Photo/Elaine Thompson)

Pelosiová (84) sa v rozhovore o svoj názor na Bidenovu kandidatúru nepodelila. "Chcem, aby robil čokoľvek, pre čo sa rozhodne, a tak to je... Nech sa rozhodne akokoľvek", budeme to rešpektovať, uviedla.Biden (81) dokázal získať na svoju opätovnú kandidatúru podporu niektorých popredných predstaviteľov Demokratickej strany, no viacerí demokratickí kongresmani vyjadrili obavy o jeho duševnú spôsobilosť po nedávnom nepresvedčivom vystúpení v televíznej diskusii proti republikánskemu exprezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Sedem demokratických kongresmanov verejne vyzvalo Bidena, aby v novembrových voľbách nekandidoval. Obavy vyjadrili aj niektorí senátori, pripomína AFP.Senátor za americký štát Colorado Michael Bennett sa v utorok večer ako prvý demokrat v Senáte verejne postavil proti Bidenovi a povedal, že prehrá, ak bude kandidovať. Podľa jeho slov by to mohlo spôsobiť aj porážku Demokratickej strany v americkom Kongrese."Donald Trump je podľa mňa na najlepšej ceste vyhrať v týchto voľbách a možno v nich zvíťazí s veľkým náskokom a získa Senát i Snemovňu reprezentantov," uviedol Bennet pre americkú televíziu CNN. Dodal, že Biely dom zatiaľ neurobil nič, aby ukázal, že má plán, ako v novembri zvíťaziť.