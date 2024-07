Ruská veštica Galina Yanko (Zdroj: Instagram)

Už sú to viac ako dva roky, čo Vladimir Putin nariadil ruským jednotkám vtrhnúť na Ukrajinu. Straty na oboch stranách sú obrovské. Vo vojne na Ukrajine už prišlo o život nielen nespočetné množstvo vojakov. V posledných mesiacoch zomreli aj tisíce nevinných civilistov, mužov, žien a detí. Otázka, kedy sa nezmyselné krviprelievanie konečne skončí, je všadeprítomná.

Veštica tvrdí: Rusko nemožno poraziť

Ruska Galina Yanko si myslí, že na túto otázku našla odpoveď. Ruská veštica sa odvážila nahliadnuť do budúcnosti. Ale to, čo videla, je dôvodom na obavy. V nedávnom rozhovore pre Moskovské noviny „Moskovskij Komsomolec“ lojálne Kremľu vyhlásila, že Rusko nemožno poraziť na bojisku a predpovedala „drastické zmeny“ na Ukrajine.

Ruská jasnovidka tiež urobila niekoľko predpovedí týkajúcich sa blížiacej sa jadrovej vojny a volieb v USA v roku 2024. Takže Galina Yanko má vo všetkom jasno a vyhlásila, že žiadna jadrová vojna nebude. K prezidentským voľbám v Spojených štátoch uviedla, že raj nás čaká, „keď americký prezident odíde z úradu“ a „Rusku sa začne dariť“.

Pochmúrna predpoveď od ruskej jasnovidky: „Nepriatelia sa nás budú báť ako ohňa“

Veštica uzavrela: "Vidím, že naša krajina zaujme vedúce postavenie. Bude sa s nami počítať a rešpektovať nás a nikto sa nás už neodváži vyprovokovať. Naši nepriatelia sa nás budú báť ako ohňa." Len pred pár týždňami urobila ruská jasnovidka Kazhetta Achmetzhanova podobne pochmúrnu predpoveď do budúcnosti.

Čo by ste mali mať na pamäti: Vyhlásenia, ako sú tie údajnej jasnovidky, by ste mali vždy kriticky spochybňovať. Najmä preto, že sa veštica rozprávala s novinami vernými Kremľu.