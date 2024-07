Boeing kývol na priznanie viny v prípade nehôd lietadiel 737 MAX

Boeing 737 Max 8 Ilustračné foto (Zdroj: Boeing )

WASHINGTON - Americký výrobca lietadiel Boeing pristúpil na mimosúdne uznanie viny v prípade dvoch smrteľných nehôd lietadiel 737 MAX v rokoch 2018 a 2019. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti, napísala dnes agentúra AP. V rámci dohody Boeing zaplatí pokutu vo výške 243,6 milióna dolárov (5,6 miliardy korún): Firma sa tiež zaviazala k investíciám do programov bezpečnosti a kontroly kvality. Zmluvu musí ešte schváliť súd.

Boeing podľa amerických úradov porušil dohodu z roku 2021, vďaka ktorej sa vyhol stíhaniu za to, že zatajovala informácie ohľadom vývoja lietadiel 737 MAX pred Federálnym úradom pre letectvo (FAA). Firma totiž nezaviedla niektoré sľúbené opatrenia na prevenciu a detekciu podvodov vo firme. Porušenie dohody Boeing odmieta. Súčasťou dohody bolo aj vyrovnanie vo výške 2,5 miliardy dolárov.

Po porušení dohody americké ministerstvo spravodlivosti ponúklo na konci júna firme Boeing mimosúdne uznanie viny. Firma mala čas na rozmyslenie do konca minulého týždňa. Ak by na dohodu nepristúpila, tak by čelila súdu za podvod.

V rámci novej dohody sa Boeing podľa agentúry Reuters zaviazal v priebehu troch rokov investovať 455 miliónov dolárov do programov bezpečnosti a kontroly kvality. Dohliadať na investície bude nestranný orgán. Vedúci manažéri firmy by sa mali stretnúť tiež s príbuznými obetí oboch nehôd.

Celkovo pri oboch haváriách v rokoch 2018 a 2019 zahynulo 346 ľudí. Za nehodami lietadiel 737 MAX 8 indonézskej spoločnosti Lion Air a aerolínií Ethiopian Airlines stáli problémy s asistenčným softvérom. Systém nazvaný MCAS mal pilotom pomáhať lietadlo ovládať. V oboch prípadoch ich ale prekvapil nečakaným a nepredvídateľným zásahom do konania. Od druhého pádu v marci 2019 model nesmel 20 mesiacov lietať.