Japonsko a Filipíny podpísali vojenskú dohodu: Uľahčí spoločné cvičenia

Japonská ministerka obrany Jóko Kamikawová a filipínsky šéf obrany Gilberto Teodoro (Zdroj: TASR/Lisa Marie David/Pool Photo via AP)

MANILA - Japonsko a Filipíny dnes podpísali vojenskú dohodu, ktorá uľahčí organizovanie spoločných vojenských cvičení. Píšu to zahraničné agentúry. Pre Japonsko ide o prvú takúto dohodu, ktorú uzavrelo s ďalšou ázijskou krajinou. Filipínam by potom zmluva mohla pomôcť čeliť rastúcemu tlaku zo strany Číny.

Podľa vyhlásenia filipínskych úradov nová dohoda uvoľní podmienky na rozmiestnenie vojakov v zahraničnej zmluvnej krajine. To napríklad uľahčí spoločné vojenské cvičenia. Podľa agentúry Kjódó zmluva napríklad umožní Japonsku zúčastniť sa na rozsiahlom vojenskom cvičení, ktoré každoročne Filipíny organizujú so Spojenými štátmi.

archíne video

Začalo sa rusko-bieloruské vojenské cvičenie pri hraniciach (Zdroj: profimedia.sk)

Zmluvu dnes v Manile podpísali filipínsky minister obrany Gilberto Teodoro a japonská ministerka zahraničných vecí Jóko Kamikawová. Zmluva začne platiť, keď ju schvália parlamenty v oboch krajinách.

Pre Japonsko ide o prvú takú zmluvu, ktorú uzavrelo s ázijskou krajinou. Predtým podobné dohody, ktoré uľahčujú vojenskú spoluprácu, dojednali s Austráliou a Britániou. Filipíny podobnú dohodu majú s Austráliou a USA. Peking kvôli tomu kritizoval USA, že sa snaží vytvoriť ázijskú obdobu NATO, píše agentúra AFP. Dohoda by podľa agentúr mohla pomôcť Filipínam čeliť rastúcemu tlaku Číny v Juhočínskom mori. Japonsko aj Filipíny sú blízkymi spojencami Spojených štátov v oblasti.

Čína si nárokuje prakticky celé Juhočínske more, vrátane častí, na ktoré zároveň vznášajú nárok Filipíny, Vietnam, Indonézia, Malajzia a Brunej. Toto more je bohatým loviskom rýb, zrejme skrýva aj rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu a vedú tam významné námorné trasy. Stály arbitrážny súd v Haagu v roku 2016 rozhodol, že veľká časť nárokov, ktoré Čína vznáša na Juhočínske more, je neopodstatnená. Peking však rozhodnutie odmieta uznať a dodržiavať.