Obrovské prekvapenie v predčasných voľbách vo Francúzsku: PORÁŽKA Macrona, vyhrala ľavica

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/John Thys, Pool Photo via AP)

Aktualizované 20:14

Ľavicový Národný ľudový front (NFP) nečakane zvíťazil v predčasných parlamentných voľbách vo Francúzsku pred centristickou alianciou prezidenta Emmanuela Macrona a krajne pravicovou stranou Národné združenie (RN). Žiadna skupina však v parlamente nezískala absolútnu väčšinu. Vyplýva to z tzv. exit pollov štyroch popredných prieskumných agentúr zverejnených bezprostredne po skončení nedeľňajšieho druhého kola.

Aktualizované 18:50

Účasť v druhom kole predčasných parlamentných volieb vo Francúzsku stále dosahuje neobvykle vysoké hodnoty. Tri hodiny pred uzavretím volebných miestností stihlo odovzdať svoj hlas 59,7 percenta z oprávnených voličov, čo je najviac za ostatné vyše štyri desaťročia, konkrétne od roku 1981.Volebná účasť je dokonca o niečo vyššia, ako bola v rovnakom čase v minulotýždňovom prvom kole volieb, keď do 17.00 h odovzdalo 59,39 percenta voličov. V prvom kole predčasných volieb pritom celkovo odvolilo 66,71 percenta voličov.

Vo voľbách do Národného zhromaždenia (dolná komora parlamentu) môže voliť viac než 49 miliónov registrovaných voličov. Volebné miestnosti sú otvorené od 8.00 h do 20.00 h a počiatočné výsledky budú známe už krátko po ich zatvorení. Hlasovanie v zámorských územiach Francúzska sa začalo už v sobotu. Francúzi budú počas nedele rozhodovať o 501 z 577 kresiel v Národnom zhromaždení. O zvyšných 76 poslancoch bolo rozhodnuté už počas prvého kola minulý týždeň, pripomína AP.

V prvom kole predčasných volieb zvíťazilo práve krajne pravicové RN

Všetci sledujú, či sa krajne pravicovým nacionalistom z protiimigračného Národného združenia (RN) podarí získať absolútnu väčšinu v Národnom zhromaždení, píše DPA. Predošlú nedeľu v prvom kole predčasných volieb zvíťazilo práve krajne pravicové RN, za ktorým nasledovala koalícia stredoľavicových, krajne ľavicových a zelených strán - a centristická aliancia prezidenta Emmanuela Macrona bola až tretia.

Ak krajná pravica získa 7. júla absolútnu väčšinu, vo francúzskom politickom systéme nastane tzv. kohabitácia, keď prezident musí vymenovať za premiéra zástupcu odlišného politického zoskupenia. V tomto prípade predsedu RN 28-ročného Jordana Bardellu. Vtedy sa obmedzí kontrola Macrona nad rozhodovaním o domácej politike a môže to tiež znížiť súčasnú francúzsku podporu Ukrajine.

Neistota v druhej najväčšej európskej ekonomike

Macronovo rozhodnutie vyhlásiť predčasné voľby po úspechu RN v eurovoľbách prekvapilo väčšinu analytikov. Vyvolalo tiež neistotu v druhej najväčšej európskej ekonomike. Parížska burza utrpela v júni najväčší mesačný pokles za dva roky.

Riadne funkčné obdobie poslancov Národného zhromaždenia je päť rokov. V jednomandátových volebných obvodoch sa volí podľa väčšinového volebného systému v dvoch kolách. Ak v prvom kole žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov a zároveň podporu aspoň 25 percent oprávnených voličov, do druhého kola postúpili kandidáti s podporou minimálne 12,5 percenta odovzdaných hlasov.

Z volebných miestností hlásia najvyššiu účasť od roku 1981

Na druhom kole francúzskych parlamentných volieb sa do nedeľňajšieho poludnia zúčastnilo približne 26,63 percenta voličov, čo je viac ako v prvom kole a najviac od roku 1981. Vysoký záujem o hlasovanie potvrdili predstavitelia tamojšieho ministerstva vnútra, informujeme na základe agentúr AFP a DPA. V prvom kole predčasných parlamentných volieb pred týždňom bola celková účasť 66,71 percenta, na poludnie to bolo 25,9 percenta, pripomína DPA.

Volebné miestnosti sa vo Francúzsku otvorili v nedeľu o 8.00 h. Výsledok môže znamenať zlom v histórii krajiny, pričom môže mať aj veľký vplyv na európsku politiku. Vo voľbách do Národného zhromaždenia (dolná komora parlamentu) môže voliť viac než 49 miliónov registrovaných voličov. Volebné miestnosti sú otvorené do 18.00 h a vo väčších mestách až do 20.00 h. Predbežné výsledky budú známe už krátko po ich zatvorení. Hlasovanie v zámorských územiach Francúzska sa začalo už v sobotu. Francúzi volia 501 z 577 kresiel v Národnom zhromaždení. O zvyšných 76 poslancoch bolo rozhodnuté už počas prvého kola minulý týždeň.