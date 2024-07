Rusko oceňuje básne na oslavu Putina: Chyták, preklad ód na Hitlera a básnik vytvorený umelou inteligenciou!

Básne, ktoré oslavovalo celé Rusko sú iba prekladom ód na Hitlera (Zdroj: Twitter/@IAPonomarenko ·)

MOSKVA – Je to už rok, čo Rusko obdivuje krásne básne, ktoré vyzdvihovali ruského prezidenta Vladimira Putina. Emotívne básne vyjadrujúce podporu ruskej vojne a ódy na Putina boli ale údajne len prekladom nacistického diela. Štátne vyznamenania tak skoro získala skupina ľudí, ktorá si z ruskej propagandy urobila poriadny žart!

Vlastenecké básne mal publikovať Gennadij Rakitin, prešedivelý básnik s briadkou, vekom cez 60 rokov. Za posledný rok si jeho poézia získala pomerne veľa fanúšikov. Po roku ale skupina ľudí vyšla s pravdou von. Ódy na Vladimíra Putina a čestné uznanie za ruskú poéziu získali v skutočnosti oslavné básne nacistickému vodcovi a spisovateľ vytvorený umelou inteligenciou, informoval britský Guardian.

18 básní publikovaných pod menom Rakitin boli v skutočnosti ruské preklady nacistických veršov napísaných v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Tá najznámejšia s názvom „Vodca“ patrila pôvodne Hitlerovi, a venoval mu ju básnik a antisemita Eberhard Moeller. Ďalšia báseň mala byť venovaná bojovníkov z polovojenskej skupiny Wagner, v skutočnosti ale šlo o báseň pre nacistických búrlivákov.

Anonymní vtipkári týmto krokom chceli dokázať, že ruská propaganda je iba ozvena fašizmu. „Čítali sme zbierky poézie Z a videli sme tam priam nacizmus. Mali sme podozrenie, že v nacistickom Nemecku boli napísané presne tie isté veci, a zdá sa, že sme mali pravdu,“ dodala skupina stojaca za týmto „projektom“ pre britský Guardian, ktorá aj naďalej plánuje zostať v anonymite, najmä z bezpečnostných dôvodov.

Chceli tak poukázať na paradox, že aj keď Rusko tvrdí, že bojuje proti nacismu, myšlienky nacistického Nemecka sa približujú tým z moderného Ruska. „Nedochádza k renesancii ruskej kultúry, ako tvrdia úrady, ale k degradácii,“ dodali. Profil básnika na sociálnej sieti sledovali dokonca aj poslanci, senátori, ako aj mnohé ruské kultúrne osobnosti. Minulý mesiac sa dokonca jedna z básní dostala do semifinále básnickej súťaže s témou „vojna a obrancovia vlasti“. Jedna z posledných básni na sociálnej sieti ale prekladom už nie je. „Gennadij sa dlho vysmieval. Posielam posolstvo na záver: Fu*k the war!"