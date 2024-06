Ústavná rada odobrila vo Francúzsku konanie predčasných volieb

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ústavná rada rozhodla, že stanovené termíny volieb nie sú v rozpore s ústavou a neohrozujú závažnosť volieb. Posudzovala pritom sťažnosti, ktoré spochybňovali také rýchle konanie volieb.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil predčasné parlamentné voľby po tom, ako jeho centristická strana Obroda (RE) utrpela vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) porážku. Prvé kolo volieb sa uskutoční 30. júna a druhé 7. júla.

Politické strany, ktoré sa momentálne venujú predvolebnej kampani, mali do uplynulej nedele čas na to, aby zostavili svoje kandidátky.

Tisíce ľudí minulý týždeň protestovali v uliciach francúzskych miest. Báli sa posunu krajiny smerom doprava, konštatuje DPA. Stovky ľudí aj vo štvrtok v meste Marseille vyjadrovali nespokojnosť s krajne pravicovým Národným združením (RN) Marine Le Penovej, ktoré zvíťazilo v Eurovoľbách.

Národné združenie Le Penovej vedie v troch predvolebných prieskumoch

Krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej vedie v troch predvolebných prieskumoch pred ľavicovým blokom Nový ľudový front (NFC) aj centristickou stranou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Obroda (RE). Spoločnosť IFOP v prieskume pre komerčného vysielateľa TF1 a denník Le Figaro uviedla, že RN by si mohla zaistiť 34 percent hlasov, zatiaľ čo NFC získa 29 percent a RE 22 percent.

Ďalší prieskum od spoločnosti Harris Interactive pre rozhlasovú stanicu RTL, komerčnú televíziu M6 a magazín Challenges priblížil, že RN by mohla dosiahnuť 33 percent, ľavicová NFC 26 percent a Macronov RE 21 percent.Tretí prieskum od inštitútu Opinionway vytvorený pre spravodajský kanál CNews TV, súkromnú rozhlasovú stanicu Europe 1 a týždenník Journal du Dimanche, by podľa získaných údajov taktiež umiestnil stranu RN na prvé miesto s 35 percentami hlasov, za ňou by nasledovala opäť NFC so ziskom 27 percent hlasov a strana RE s 20 percentami.

Simulované hlasovanie neumožňuje presnejšie predpovedať percentá strán ani rozloženie síl vo voľbách, nakoľko ide o dvojkolové väčšinové hlasovanie, ktoré prebieha v obvodoch.Americká spoločnosť Harris pole však už vytvorila aj hrubý odhad rozdelenia kresiel. Pre stranu RN a jej koaličných partnerov by to mohlo byť približne 235 až 280 kresiel, a tak by strane chýbalo minimálne deväť ďalších na to, aby mala absolútnu väčšinu.Voľby vo Francúzsku sa budú konať 30. júna a 7. júla.