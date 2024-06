Macron opäť varuje pred extrémami, ktoré vraj môžu viesť k občianskej vojne

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Dylan Martinez/Pool via AP)

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval, že programy krajnej pravice a krajnej ľavice môžu viesť k občianskej vojne. Macron to uviedol v podcaste odvysielanom v pondelok.

Podľa agentúry AFP Macron v podcaste nazvanom Génération Do It Yourself kritizoval krajne pravicové Národné združenie (RN) i krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) i tých, čo ich nasledujú. Objasnil, že RN "rozdeľuje a tlačí na občiansku vojnu" a LFI zasa presadzuje "istú formu komunitarizmu" - ale za tým "je tiež občianska vojna".

archívne video

Fico reaguje na vyhlásenie Macrona, ktorý nevylúčil vyslanie vojakov na Ukrajinu (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

V rozhovore odvysielanom v podcaste, ktorý si na sociálnych sieťach vedie podnikateľ Matthieu Stefani, Macron opäť zopakoval tri možnosti, ktoré podľa neho majú Francúzi vo voľbách na výber. Ide o ľavicovú koalíciu na čele s LFI alebo - ako druhá možnosť - RN. Macron sa o nich vyjadril ako o dvoch "extrémoch", ktorých programy by Francúzsko "celkom jednoducho priviedli k občianskej vojne".

Treťou možnosťou je centristický blok Spolu - terajšia prezidentská väčšina v parlamente -, ktorý podľa Macrona ako jediný dokáže "spojiť rozumných ľudí z oboch brehov, ktorí by boli pripravení spolupracovať".

Macron v exkluzívnom rozhovore pre podcast opäť obhajoval svoje rozhodnutie o rozpustení dolnej komory francúzskeho parlamentu po tom, ako prezidentská väčšina Spolu utrpela porážku v eurovoľbách. V súvislosti s týmto rozhodnutím Macron vyhlásil, že rešpektoval "konzultácie stanovené ústavou republiky". Prevzal však zaň zodpovednosť, keď uviedol, že určité rozhodnutia musí hlava štátu urobiť "v osamotení, ktoré túto funkciu sprevádza".

Macron si myslí, že rozpustenie parlamentu bolo nevyhnutné

Na rozdiel od mnohých politikov z prezidentskej väčšiny si Macron myslí, že rozpustenie parlamentu bolo nevyhnutné. Dodal, že ak výsledok eurovolieb niekoho ranil, bol to práve on. Argumentoval, že jeho vláda sedem rokov bojuje za lepšie Francúzsko "a viac ako tretina Francúzov hlasuje za RN a viac ako 50 percent hlasuje za extrém" na politickej scéne.

Vyjadril sa aj k očakávaniam, ktoré má v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami vypísanými na 30. júna a 7. júla. Uviedol, že výsledok druhého kola "nebude ničou chybou", bude to "zodpovednosť Francúzov". Dodal, že nadchádzajúce voľby nie sú stávka, ktorú uzavrel, ale prejav dôvery, ktorú má vo francúzskych voličov.

Podľa najnovších prieskumov preferencií voličov by RN v prvom kole volieb mohlo získať 33 percent hlasov. Ľavicový blok Nový ľudový front (NFC), zahŕňajúci aj LFI, by získal 27 percent a Macronov blok Spolu by mohol počítať s 20 percentami hlasov.