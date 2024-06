Vladimir Putin pricestoval na štátnu návštevu do Vietnamu: To Lam chce posilniť vzťahy s Ruskom

Vladimir Putin a To Lam (Zdroj: TASR/Nhac Nguyen/Pool Photo via AP)

HANOJ - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pricestoval na štátnu návštevu do Vietnamu po jeho stretnutí s Kim Čong-unom v Severnej Kórei, uviedol ruský prezidentský úrad. Píšu o tom agentúry AFP a DPA.

Putin prišiel na návštevu do Hanoja na pozvanie generálneho tajomníka komunistickej strany Nguyen Phu Tronga. Do hlavného mesta krajiny pricestoval zo Severnej Kórey v stredu večer.

Vo štvrtok sa ruský líder zúčastní na uvítacom ceremoniáli v prezidentskom paláci a potom bude viesť bilaterálne rozhovory s Trongom. Stretne sa aj s vietnamským premiérom Pham Minh Chinhom a Vietnamcami, ktorí študovali v Rusku. Putin sa zúčastní aj na štátnom bankete.

Ruský prezident Vladimir Putin prichádza na medzinárodné letisko Noi Bai v Hanoji vo Vietname vo štvrtok 20. júna 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Minh Hoang)

Keďže sa ruský prezident ocitol v medzinárodnej izolácii, snaží sa získať podporu zostávajúcich spojencov Ruska. Ostáva nejasné, čo presne si Vietnam sľubuje od návštevy Putina, na ktorého Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal zatykač za údajné vojnové zločiny proti Ukrajine, píše DPA.

Ruský prezident Vladimir Putin prichádza na medzinárodné letisko Noi Bai v Hanoji vo Vietname vo štvrtok 20. júna 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Minh Hoang)

Komentátori naznačujú, že Putinova krátka cesta do Vietnamu a Severnej Kórey má praktický aj symbolický význam. Putin ešte v utorok pricestoval na dvojdňovú štátnu návštevu KĽDR. S Kimom podpísal v stredu v Pchjongjangu zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami. Severokórejský líder povedal, že táto zmluva plne prispieva k udržiavaniu mieru a stability v regióne. Rastúca spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom spôsobuje znepokojenie v Južnej Kórei, v radoch západných krajín i na Ukrajine, konštatuje AFP.

Vietnamský prezident povedal Putinovi, že chce posilniť vzájomné vzťahy

Vietnam chce posilniť vzťahy s Ruskom, povedal vietnamský prezident To Lam na dnešnom stretnutí so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Hanoji. Informovala o tom agentúra Reuters. Prezident To tiež zablahoželal Putinovi k znovuzvoleniu a ocenil úspechy Ruska, vrátane "vnútropolitickej stability".

Putin dnes popoludní miestneho času prišiel do vietnamského prezidentského paláca, kde ho privítali školské deti mávajúce ruskými a vietnamskými vlajkami. Potriasol si tu rukou s novým vietnamským prezidentom Toom a objal ho. Ruský vodca sa má neskôr stretnúť tiež s generálnym tajomníkom komunistickej strany Nguyen Phu Trongom - najmocnejším vietnamským politikom - a ďalšími predstaviteľmi.

Vladimir Putin a To Lam (Zdroj: TASR/Nhac Nguyen/Pool Photo via AP)

V utorok a v stredu Putin navštívil Severnú Kóreu, kde s diktátorom Kim Čong-unom podpísali dohodu, ktorá stanovuje, že obe krajiny bezodkladne vynaložia všetky dostupné vojenské prostriedky na pomoc partnerovi v prípade vojny.

Strategický pakt, ktorý by podľa agentúry AP mohol znamenať najsilnejšie spojenie medzi Moskvou a Pchjongjangom od konca studenej vojny, prichádza v čase, keď obe krajiny čelia stupňujúcej sa roztržke so Západom.