Dôvera vo vzťahoch s Vietnamom je na najvyššej úrovni, uviedol predstaviteľ USA

Kritenbrink do Vietnamu pricestoval už v piatok. Povedal, že jeho návšteva nijak nesúvisí s Putinovou oficiálnou návštevou Vietnamu z uplynulého týždňa. Šéf Kremľa tam prišiel na pozvanie generálneho tajomníka komunistickej strany Nguyena Phu Tronga, stretol sa aj s prezidentom To Lamom. Putinova návšteva však vyvolala kritiku zo strany Spojených štátov, ktoré minulý rok povýšili diplomatické vzťahy s Hanojom na úroveň komplexného strategického partnerstva a sú hlavným vietnamským exportným trhom.

Návšteva ruského prezidenta

Veľvyslanectvo USA v Hanoji uviedlo, že "žiadna krajina by nemala poskytovať Putinovi platformu na podporu jeho agresívnej vojny (na Ukrajine) alebo mu inak umožniť normalizovať jeho zverstvá". Námestník amerického ministra tieto obavy tlmočil, ale vietnamským predstaviteľom podľa svojich slov povedal, že hlavným zámerom jeho cesty je partnerstvo USA a Vietnamu. V Hanoji rokoval s tamojším ministrom zahraničných vecí Buiom Thanhom Sonom. "Len Vietnam sa môže rozhodnúť, ako najlepšie chrániť svoju suverenitu a presadzovať svoje záujmy," odpovedal Kritenbrink na otázku, čo si myslí o zahraničnej politike Vietnamu a návšteve Putina.

Objem obchodu medzi USA a Vietnamom v roku 2023 predstavoval približne 111 miliárd dolárov, zatiaľ čo s Ruskom zhruba 3,6 miliardy dolárov. Moskva je však pre Hanoj podľa AP dôležitá ako jeho najväčší dodávateľ v oblasti obrany. Ruské technológie na vyhľadávanie ložísk ropy navyše pomáhajú Vietnamu klásť si nároky na zvrchovanosť v spornej oblasti Juhočínskeho mora.