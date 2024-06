MIMORIADNY ONLINE Rusi útočili vo Vinnickej oblasti: Putin a Kim Čong-un si v prípade útoku poskytnú vojenskú pomoc

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 847

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 847 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

8:04 V sklade pohonných látok v Adygejskej republike na severnom Kaukaze vypukol v noci na štvrtok po útoku dronom požiar. Ako informoval gubernátor Murat Kumpilov, požiar sa medzičasom podarilo uhasiť.

Dronový útok na sklad ropných produktov hlásia aj z Tambovskej oblasti v centre európskej časti Ruska, doplnila britská stanica BBC s tým, že úlomok dronu poškodil jeden zo zásobníkov, ktorý začal horieť.

7:46 Pri útoku ruskej armády bola v noci na štvrtok vážne poškodená ďalšia tepelná elektráreň na Ukrajine. Podľa agentúry Reuters o tom vo štvrtok informovala ukrajinská energetická spoločnosť DTEK, ktorej elektráreň patrí. Z vyhlásenia spoločnosti vyplýva, že pri útoku ruskej armády boli zranení traja zamestnanci elektrárne. Kde sa tento energetický objekt nachádza, spoločnosť DTEK nespresnila.

6:31 Vo Vinnickej oblasti bolo v noci na 20. júna zasiahnuté zariadenie kritickej infraštruktúry, informoval oblastný gubernátor Serhij Borzov. Neboli zaznamenané žiadne obete. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Rusko a KĽDR si v prípade útoku na jednu z nich poskytnú vojenskú pomoc

Dohodu o komplexnom strategickom partnerstve dosiahli v stredu v Pchjongjangu vodca KĽDR Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin. Obe krajiny sa zároveň zaviazali nepodpísať žiadnu zmluvu s treťou krajinou, ktorá by porušovala záujmy druhej krajiny. Taktiež nedovolia, aby ich územia využívala akákoľvek krajina na poškodenie bezpečnosti a suverenity druhej krajiny, uviedla KCNA s odvolaním sa na dohodu.

Dohoda by mohla predstavovať najsilnejšie spojenie medzi Moskvou a Pchjongjangom od konca studenej vojny, píše AP. Kim aj Putin ju označili za významné zlepšenie vzájomných vzťahov, ktoré sa týkajú bezpečnosti, obchodu, investícií, kultúrnych a humanitárnych väzieb. Zahŕňa aj spoluprácu v oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti. Severokórejský líder dodal, že táto zmluva plne prispieva k udržiavaniu mieru a stability v regióne.

Putin pricestoval na dvojdňovú štátnu návštevu KĽDR v utorok. Rastúca spolupráca medzi Moskvou a Pchjongjangom spôsobuje znepokojenie v Južnej Kórei, v radoch západných krajín i na Ukrajine. USA a ich spojenci tvrdia, že Severná Kórea poskytuje Rusku strelivo a rakety, ktoré sú následne použité na Ukrajine. Kyjev hlásil, že na bojisku našiel úlomky severokórejskej munície.