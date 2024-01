Lovkyňa nacistov: Usmievavej učiteľke z Talianska z antifašistického hnutia hrozí v Maďarsku 16-ročné väzenie!

Salis Ilaria, 39-ročná učiteľka, členka protifašistickej skupiny sa postavili pred maďarský súd (Zdroj: X/@grigiocemento)

Salis sa objavila dňa 29.januára na súde s reťazami, v putách, so zviazanými nohami, informuje eunews. Je obvinená z ťažkého ublíženia na zdraví, hoci obete sa podľa talianskej strany zotavili za niekoľko dní a dokonca ani nevzniesli obvinenie.

Incident sa stal počas takzvaného „Dňa cti“ 11.februára 2023 , na ktorom sa zúčastnili aj prívrženci hitlerovskej ideológie. Práve vtedy došlo k piatim fyzickým útokom. Zatiaľ čo ďalšieho spoluobžalovaného v Nemecku odsúdili na tri roky, Salis Ilarii hrozí až 16 rokov za maďarskými mrežami. Otec žiadal maďarské súdy, aby ju umiestnili do domáceho väzenia do jej rodného Talianska, no to maďarský súd odmietol. Dúfa však v silu petície, ktorú podpísalo už 48 000 ľudí. „Zaobchádzajú s ňou ako s medzinárodným teroristom, je prísne sledovaná a zakazujú jej kontakt s talianskymi úradmi a rodinou.“ V minulosti kritizoval aj skutočnosť, že bola takmer 35 dní bez čistého oblečenia, hygienických pomôcok, alebo obyčajného uteráku.

Nell'immagine il momento preciso in cui siamo tornati a contare in europa e la pacchia è finita...#IlariaSalis #Meloni_è_poca_cosa pic.twitter.com/kO7o3sPboo — Cily (@CCiliberto80) January 29, 2024

Prvý útok sa stal na železničnej stanici vo vlaku, druhý na námestí Fővám, tretí a štvrtý útok sa odohral 10. februára na námestí Gazdagréti a Bank Street a piaty na ulici Mikó v prvom obvode v Budapešti. Medzi obeťami boli podľa maďarských médií maďarskí ale aj cudzí štátni príslušníci. K incidentu sa vyjadril aj jeden z napadnutých. „Zozadu ma udreli s teleskopickou palicou po hlave a zranenie mi museli v nemocnici zošiť. Ľavú stranu tváre som mal opuchnutú, lícne kosti popraskané, moju priateľku dvakrát bodli s ničím do stehna. Bola v šoku. Dúfam, že ich všetkých chytia a zámok na nich zhnije vo väzení,“ dodal pre maďarský Blikk László Dudog.

Mi auguro che la magistratura ungherese faccia chiarezza al più presto e che #IlariaSalis sia innocente.

Se dovesse essere dimostrato il contrario, non dovrebbe tornare a insegnare mai più.

Brutto pensare che in classe possa esserci stata una persona capace di azioni simili. pic.twitter.com/10RQ8sKuA8 — Rossano Sasso (@roxsasso) January 30, 2024

È un’indecenza che la catena sia così sottile e i ceppi in cuoio anziché in acciaio AISI 430.#IlariaSalis #IlariaFattiLaGalera pic.twitter.com/zfvspqMeAQ — Quello seduto sulla riva del fiume (@grigiocemento) January 29, 2024

Ak by Salis súhlasila s dohodou o vine a treste, bola by odsúdená na 11 rokov väzenia. Salis sa však rozhodla inak. „Nespáchala som tieto trestné činy, neakceptujem to, z čoho som bola obvinená,“ povedala pred súdom. Jej spoluvinník sa však ospravedlnil. „Ospravedlňujem sa, ospravedlňujem sa súdu a prokuratúre. Priznávam vinu a vzdávam sa práva na súdny proces. Všetko sa stalo tak, ako je uvedené v obžalobe,“ dodal. Súd prijal jeho vyhlásenie a odsúdil ho na 3 roky väzenia a vyhostenie z územia Maďarska na 5 rokov.

Zúfalý otec sa na neľudské podmienky pre svoju dcéru, ako aj spravodlivého trestu domáhal už aj od talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, u ministra spravodlivosti, ako aj ministra zahraničných vecí Talianska, no bez odpovede. „Nedostal som žiadne odpovede. Vláda má zrejme iné priority,“ hovorí. Proces bol odročený na máj 2024. Stav maďarských väzníc zdokumentoval a kritizoval aj Európsky súd pre ľudské práva a Výbor Rady Európy.