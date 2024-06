Dovolenkové destinácie Slovákov zasiahne obrovská vlna horúčav! Teplota sa vyšplhá na 45 stupňov

(Zdroj: X)

ATÉNY/ANKARA - Grécko a Turecko čaká tento týždeň silná vlna horúčav. Najteplejšie má byť podľa predpovedí v stredu a vo štvrtok, keď by v niektorých oblastiach mohli teploty vystúpiť až na 45 stupňov Celzia, informovala dnes agentúra DPA. Grécko chystá kvôli tomu viaceré opatrenia, v Aténach by mohlo v najteplejších denných hodinách zatvoriť Akropolu.

V oboch krajinách sú v pohotovosti hasiči, ktorí sa obávajú nárastu nebezpečenstva lesných požiarov. Najvyššie teploty sa očakávajú v stredu a vo štvrtok, keď by v Grécku mohli dosiahnuť 43 stupňov a v niektorých častiach Turecka až 45 stupňov Celzia. Teploty by mali v Grécku a Turecku trvať až do piatku.

archívne video

Pre extrémne sucho a vysoké teploty horí aj v obľúbených dovolenkových destináciách (Zdroj: FB/Vatrogasci - 193)

Grécke úrady vydali pred vysokými teplotami viacero varovaní a prijali viaceré opatrenia. V mnohých častiach Grécka sa buď skráti alebo úplne zruší vyučovanie. Ak je to možné, tak by štátni zamestnanci, ktorí majú zdravotné problémy či o to požiadajú, mali pracovať z domova. Ministerstvo práce vydalo výzvu, aby zamestnávatelia prerušili najnamáhavejšie práce v najteplejších hodinách, a to od 12:00 do 17:00. V tomto čase by mohla zatvoriť tiež aténska Akropola, píše denník Kathimerini. Stále sa podľa neho čaká na pokyny ministerstva kultúry.

Varovanie pred veľmi vysokými teplotami

Varovanie pred veľmi vysokými teplotami vydalo na najbližšie dni aj Turecko. Miestne úrady odporúčajú vyhýbať sa pohybu vonku v najteplejších hodinách či dostatočne piť vodu a nealkoholické nápoje. Vysoké teploty panujú aj na Cypre. Pri meste Pafos dnes vypukol rozsiahly požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu piatich dedín. Grécko poslalo na pomoc ostrovnému štátu dve hasiace lietadlá Canadair.

Júnové vlny horúčav boli v Grécku ešte nedávno veľmi vzácnym javom, v posledných rokoch sú ale výrazne častejšie, píše denník Kathimerini. Predtým sa vlny horúčav koncentrovali v júli a auguste, v rokoch 2010, 2014, 2016, 2017 a 2021 boli zaznamenané aj v júni.