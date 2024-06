Teherán rokuje s Washingtonom: Grossi upozornil na možné šírenie jadrových zbraní v spojitosti s Iránom

Alí Bagherí (Zdroj: SITA/AP Photo/Hassan Ammar)

BEJRÚT - Iránska vláda sa zapája do rokovaní s úhlavným nepriateľom Spojenými štátmi, ktoré sa konajú v Ománe. Uviedol to v pondelok iránsky dočasný minister zahraničných vecí Alí Bagherí. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

"Naše rokovania vždy pokračovali... nikdy sa nezastavili," uviedol Bagherí na tlačovej konferencii v libanonskom Bejrúte. Washington a Teherán diplomatické vzťahy neudržiavajú od Iránskej revolúcie v roku 1979, pripomína AFP.

archívne video

Aké je spojenie medzi Hamasom a iránskym režimom? (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Britský denník Financial Times (FT) v marci informoval, že Bagherí sa v januári zapojil do nepriamych rokovaní s USA v Ománe. Tieto rozhovory sa konali v období zvýšeného napätia na Blízkom východe v súvislosti s vojnou Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Spojené štáty sú blízkym spojencom Izraela a jeho najväčším dodávateľom zbraní, zatiaľ čo Irán podporuje Hamas.

Bagherí navštívil v pondelok Libanon v rámci svojej prvej zahraničnej cesty od prevzatia funkcie dočasného šéfa diplomacie, ktorej sa ujal po smrti svojho predchodcu Hosejna Amíra Abdollahjána. Ten zomrel v máji pri nehode vrtuľníka, pri ktorej zahynul i iránsky prezident Ebrahim Raísí.

Bagherí uviedol, že si vybral Libanon pre svoju prvú zahraničnú cestu, pretože ide o "kolísku odporu" voči Izraelu. Irán libanonskému hnutiu Hizballáh poskytuje vojenskú a finančnú pomoc. Toto šiitské hnutie a Izrael sa od začiatku vojny v Pásme Gazy pravidelne navzájom ostreľujú.

Dočasný šéf iránskej diplomacie na tlačovej konferencii tiež povedal, že sa uskutočňujú aj rokovania so západnými mocnosťami o iránskych jadrových aktivitách. Západ sa obáva, že Irán sa snaží vyvinúť jadrovú zbraň, čo však Teherán popiera. Bagherí odcestuje v utorok z Libanonu do Sýrie.

Grossi upozornil na možné šírenie jadrových zbraní v spojitosti s Iránom

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v pondelok varoval pred "domino efektom" v oblasti šírenia jadrových zbraní v spojitosti s jadrovým programom Iránu, informuje agentúra DPA.

"Mnohé krajiny vyhlasujú, že si takisto zaobstarajú jadrové zbrane v prípade, ak tak urobí Irán," uviedol Grossi vo Viedni, kde sa v týchto dňoch koná stretnutie Rady guvernérov MAAE. Pridávať do "kotla" na Blízkom východe jadrové zbrane by podľa jeho slov nebol dobrý nápad. "Musíme sa s Iránom usilovať o to, aby sme tomu zabránili," povedal a žiadal v spojitosti s jadrovým programom tejto krajiny viac transparentnosti.

Irán tvrdí, že jadrové zbrane nemajú v jeho nukleárnej doktríne žiadne miesto. Viacerí predstavitelia tejto krajiny však v poslednom období uviedli, že by v tejto doktríne mohli nastať zmeny, píše DPA. Grossi opakovane uviedol, že Irán obohacuje urán na úroveň, ktorá je blízko úrovni potrebnej na výrobu jadrovej zbrane.

Británia, Francúzsko a Nemecko predložili MAAE rezolúciu kritizujúcu Irán

Británia, Francúzsko a Nemecko v pondelok predložili Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) rezolúciu, v ktorej kritizujú Irán. Dôvodom je nedostatočná spolupráca Teheránu s touto agentúrou. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na dva zdroje z prostredia diplomacie. Jeden diplomatický zdroj pre AFP uviedol, že text rezolúcie bol oficiálne odovzdaný MAAE. Krajiny sa podľa diplomatov rozhodli reagovať na vážnosť situácie.

Irán podľa MAAE ako jediná z krajín, ktorá oficiálne nemá jadrové zbrane, obohacuje urán až na úroveň 60 percent, pripomína AFP. To vysoko prekračuje limit 3,67 percenta, ktorý bol súčasťou dohody o iránskom jadrovom programe medzi Teheránom a svetovými mocnosťami v roku 2015. Na výrobu jadrových zbraní je potrebný urán obohatený na 90 percent.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v pondelok vyjadril znepokojenie v spojitosti s jadrovým programom Iránu. Pondelková rezolúcia je najnovší diplomatický manéver západných mocností, ktoré sa obávajú, že Irán vyvíja úsilie o vývoj jadrovej zbrane, konštatuje AFP. Teherán však takéto tvrdenia odmieta.

Rada guvernérov MAAE naposledy takúto rezolúciu voči Iránu schválila v novembri 2022. Irán reagoval vystupňovaním činností spojených s obohacovaním uránu. Spolupráca Iránu s MAAE v období posledných rokov vážne upadla a tejto agentúre sa nedarí získať záruky o mierových cieľoch iránskeho jadrového programu, dodáva AFP.