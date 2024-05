Prelomové rozhodnutie! Medzinárodný súdny dvor nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v Rafahu

(Zdroj: TASR/AP Photo/Peter Dejong)

HAAG - Medzinárodný súdny dvor (MSD) v piatok nariadil Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. Prikázal taktiež otvoriť hraničný priechod Rafah, aby bol zabezpečený neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Informujeme s odvolaním sa na agentúry AFP, AP a Reuters.

Ide o prelomové rozhodnutie, ktoré pravdepodobne zvýši rastúci medzinárodný tlak na Izrael po viac ako siedmich mesiacoch jeho vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas, píše AFP. Hlavný súd OSN taktiež nariadil Izraelu, aby mu do jedného mesiaca predložil správu o tom, ako napreduje pri plnení opatrení nariadených súdom. Izrael by mal podľa MSD tiež umožniť prístup vyšetrovateľom do Pásma Gazy.

archívne video

Izraelská armáda objavila tunely, v ktorých Hamas zadržiaval rukojemníkov (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Súd vyzval aj na okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov, ktorých zadržalo palestínske hnutie Hamas počas svojho útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. MSD rozhodoval o tejto záležitosti v rámci žiadosti Juhoafrickej republiky (JAR), aby nariadil Izraelu zastavenie vojenskej operácie v Pásme Gazy vrátane invázie do mesta Rafah. JAR po vynesení verdiktu ocenila "prísnejšie" príkazy MSD. Rozhodnutie privítala aj Palestínska samospráva, podľa ktorej predstavuje medzinárodný konsenzus o ukončení tejto vojny na Blízkom východe.