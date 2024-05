Český prezident Pavel budúci týždeň navštívi Jordánsko, privezie aj pomoc obyvateľom Gazy

Petr Pavel (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Český prezident bude rokovať aj s predsedami oboch komôr jordánskeho parlamentu. Presný termín a program návštevy Pavlova kancelária zatiaľ nezverejnila. Podľa servera Novinky.cz bude českého prezidenta sprevádzať aj malá podnikateľská a akademická delegácia.

Pavel chce s jordánskym kráľom rokovať najmä o situácii v regióne a možných scenároch vývoja situácie v Gaze. Pre jej obyvateľov privezie humanitárnu pomoc, ktorú by civilistom malo distribuovať Jordánske kráľovské letectvo. Podľa webu Novinky.cz by český prezident mal priviesť dojčenské mlieko v prášku. Okrem toho chce Pavel v krajine rokovať tiež o spolupráci v oblasti zdravotníctva, obrany, energetiky či vedy. Mal by sa stretnúť aj s českými lekármi, ktorí pôsobia v miestnych nemocniciach.