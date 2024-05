Zvrátená výzva na sieti TikTok stála 13-ročné dievča život: Uškrtila sa vo vlastnej detskej izbe!

(Zdroj: Getty Images)

Incident sa odohral v noci na 27. apríla. Dievča sa snažilo splniť výzvu nazvanú Blackout Challenge. Tá je založená na tom, že užívatelia TikToku v snahe splniť ju sami seba dostávajú do stavu bezvedomia alebo mdlôb. Všetko zachytia na video a to potom zverejnia na sociálnej sieti, aby takýmto spôsobom získali „lajky“ a „uznanie“ iných užívateľov.

archívne video

Polícia upozorňuje na kyberšikanu: Toto sú varovné signály (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Podľa matky jej dcéra odišla do svojej izby okolo 9. hodiny večer. Predtým ešte všetkým popriala dobrú noc. Krátko pred polnocou chcel dievča pozdraviť jej strýko, ktorý prišiel do domu. Keďže bol piatok, myslel si, že ju zastihne hore. Neter však našiel v bezvedomí. Mladé dievča už podľa portálu HNA.de v tom čase nedýchalo. Rodina zalarmovala ihneď lekára, no ten už 13-ročnej školáčke pomôcť nevedel.

O tom, čo sa v detskej izbe odohralo, svedčí video z telefónu dievčaťa. Väčšinou sa užívatelia TikTiku zvyknú nechať pri plnení výzvy natáčať druhou osobou. Nemecká školáčka sa však rozhodla všetko zvládnuť sama. Prvý pokus jej nevyšiel a s videom nebola spokojná. Skúsila to teda znova. Žiaľ, druhý pokus skončil tragicky.