Prvý svätý z generácie Y: Chlapec (†15), ktorého zabila leukémia bude vyhlásený za svätého, údajne urobil zázraky!

Prvý svätý z generácie Y bude vyhlásený za svätého (Zdroj: profimedia.sk)

Cirkev chlapcovi pripisuje po smrti niekoľko zázrakov a údajne spĺňa všetky predpoklady na vyhlásenie za svätého. Podľa slov rodičov bol výnimočným dieťaťom a už v troch rokoch daroval svoje vreckové chudobným. V škole sa zastával obetí šikanovania a večery trávil pomáhaním a roznášaním jedla pre bezdomovcov. Vytvoril aj online databázu zázrakov, informuje britský Daily Mail.

Pápež podpísal dekrét, ktorý pripravuje pôdu pre to, aby sa chlapec stal svätým (Zdroj: Profimedia.sk)

Teraz, takmer 20 rokov po jeho smrti pápež František uviedol, že Carlo vykonal po smrti niekoľko zázrakov. K jeho hrobu sa v roku 2022 prišla modliť žena z Kostariky, matka dcéry, ktorá mala vážnu nehodu na bicykli a nechala pri jeho hrobe odkaz s prosbou. Ešte v ten deň údajne dcéra začala samostatne dýchať, bola schopná hovoriť, poranenia hlavy vymizli a bola prepustená z intenzívnej starostlivosti.

Carlovi pripisuje pápež aj ďalší zázrak, ktorý mal vyliečiť brazílskeho chlapca, ktorý trpel vzácnym ochorením pankreasu. Oba zázraky podliehajú v cirkvi vyšetrovaniu, aby sa potvrdila ich platnosť, no pápež František už podpísal dekrét, ktorý pripravuje pôdu pre to, aby sa Acutis stal svätým. Telo Carla bolo premiestnené do kostola Santa Maria Maggiore v talianskom Assisi, v hrobke má oblečené obľúbené tenisky, džínsy a mikinu. Narodil sa v Británii talianskej matke a otcovi napoly Angličanovi a napoly Talianovi. S rodičmi sa presťahoval do Milána, kde ich syn spravoval webovú stránku farnosti.