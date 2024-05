Sídlo výboru republikánov evakuovali z dôvodu zásielky ampuliek s krvou: Boli určené pre exprezidenta Trumpa!

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)

Policajný útvar washingtonského Kapitolu uviedol, že na miesto boli privolané tými špecializované na nebezpečné látky. Bezprostredne nebolo známe, či s doručenou krvou prišli nejaké osoby do kontaktu a ani to, komu patrila. Zdroj oboznámený so situáciou pre AP uviedol, že ampulky boli určené pre Trumpa. Hovorcovia RNC a americkej tajnej služby na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. Polícia Kapitolu v stredu vo vyhlásení odporučila, aby sa ľudia oblasti, kde sa RNC nachádza, vyhýbali.

Kandidátom republikánov by sa podľa očakávaní mal stať opäť Donald Trump

RNC je zodpovedný za zhromažďovanie finančných prostriedkov pre republikánskych kandidátov a rozdeľovanie peňazí na účely volieb. V marci získal nové vedenie, ktoré vybral exprezident Trump, napísala stanica NBC News a označila to za oficiálne znamenie prevzatia kontroly nad Republikánskou stranou. Predsedom RNC sa po hlasovaní jeho 168 členov stal Michael Whatley, líder Republikánskej strany v štáte Severná Karolína. Podpredsedníčkou je Lara Trumpová, nevesta bývalého prezidenta a riaditeľom hlavný poradca Trumpovej prezidentskej kampane Chris LaCivita.

Kandidátom republikánov do novembrových prezidentských volieb by sa podľa očakávaní mal stať opäť Donald Trump. Strana svojho kandidáta nominuje v polovici júla na zjazde v Milwaukee v štáte Wisconsin.