TOP hity letnej sezóny: TIETO pláže patria medzi tie najkrajšie a sú ideálne pre rodiny s deťmi

Načo dbať pri výbere dovolenky (nielen) s deťmi

Po krásnom čistom mori prahne každý dovolenkár, no pri deťoch sa oplatí vyhľadávať pláže s pozvoľným vstupom do mora, kde sa môžu v bezpečí hrať. Prihliadať by ste mali aj na vybavenie hotela a kvalitné služby nielen pre najmenších. Asi každý rodič si chce na dovolenke oddýchnuť, preto by mal byť v rezorte dostatok detských aktivít, animácií či detských klubov. Presne o tie sa stará aj tím animátorov Planet FUN od CK Satur. Animátori sú vyškolení a vynaliezaví, a preto sa postarajú nielen o najmenšie deti od dvoch rokov, ale aj o program pre staršie deti či dospelých. Ďalšou výhodou je aj lokalita hotela. V ideálnom prípade by sa mal nachádzať v blízkosti letiska, aby ste nemuseli s deťmi dlho cestovať transferom. Nepodceňujte ani dostupnosť zdravotnej starostlivosti, v prípade potreby je prítomnosť hotelového lekára alebo zdravotníckeho personálu neoceniteľná.

Lákavé ponuky letných dovoleniek ponúka CK Satur, ktorá má s dovolenkami viac než storočné skúsenosti. Preto sa nemusíte obávať, ponúknu vám naozaj vysoký štandard a služby all inclusive. Teraz majú navyše v ponuke výhodné last minute zľavy pre zájazdy v termínoch od 1. júna až do 30. septembra 2024.

Kde nájdete tie najkrajšie pláže?

Marsa Matrouh, Egypt

Stredomorské pobrežie Egypta pripomínajúce Karibik je rajom krásnych pláží. Jemný biely piesok, azúrové more a kombinácia tradičnej kultúry a dynamicky vyvíjajúceho letoviska láka nielen Európanov. Cestovný ruch tu nabral obrátky len nedávno. Vznikli tu kvalitné rezorty so súkromnými plážami, golfovými ihriskami, obchodmi a reštauráciami.

Ideálne obdobie na dovolenku v Marsa Matrouh je od jari do jesene, už koncom mája tu teploty dosahujú 30℃ a teplota mora 24℃.

TIP na hotely:

Jaz Almaza Beach v zálive Almaza poskytuje luxus v krásnych izbách a apartmánoch. Je vzdialený len 37 km od letiska. Výhodou je nielen priaznivá cena za kvalitné služby a ubytovanie, ale aj bonus, že jedno dieťa do 12 rokov má pobyt zdarma.

Hotel Caesar Bay Resort ponúka širokú súkromnú pláž, na ktorej sa budete cítiť ako v ďalekej exotike. Na deti čaká 6 animátorov Planet FUN, ktorí sa postarajú o nabitý detský program. Výhodou rezortu je, že až dve deti do 12 rokov majú pobyt zdarma.

Pri výbere dovolenky si dajte pozor na poplatky pri rezerváciách. Napríklad v CK Satur vám garantujú konečnú cenu vrátane palivových a emisných príplatkov či bezplatné storno. Letieť môžete z Bratislavy, Košíc či Popradu. Rodičov, samozrejme, zaujíma aj cena. Aj v tom má CK Satur jasno – deti cestujú už od 199 eur!

Ak si navyše kúpite balík výhod „SATUR FLEXI LETO 2024“ za výhodnú cenu, čakajú vás ďalšie zaujímavé a najmä praktické výhody: Bezplatná zmena mena až do 14 dní pred odchodom, bezplatné storno 35 – 40 dní pred odchodom, bezplatná zmena destinácie 35 – 40 dní pred odchodom či 100% garancia vrátenia peňazí do 10 dní.

Turecko

Pobrežie Turecka ponúka úžasné pláže, ktoré sú známe svojou čistotou a krásou. Tie najkrajšie nájdete v oblasti Alanye či Side. Táto krajina patrí medzi najobľúbenejšie destinácie, ktoré ponúkajú výborný pomer ceny a kvality. Nájdete tu naozaj špičkové rezorty, v ktorých sú služby all inclusive fakt trieda! Turci si na ich vysokú kvalitu poskytovaných služieb potrpia, sú v tom naozaj machri a práve preto Slováci Turecko veľmi radi navštevujú.

TIP na hotely:

Hotel Yalihan Aspendos je synonymum bezstarostnej dovolenky. Vyniká aj svojou polohou, nakoľko je situovaný na jednej z najkrajších tureckých pláží. A keďže hotel prešiel v roku 2023 kompletnou rekonštrukciou, môžete sa tešiť na novučičké izby aj hotelové priestory. Celý hotel je zariadený v modernom boho štýle a nájdete v ňom aj izby, z ktorých máte „na skok“ z postele priamo do bazéna.

Rezort Turan Prince v rozkvitnutej záhrade v obľúbenom letovisku Side sa rozprestiera priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Je určený rodinám s deťmi, ktoré si prídu na svoje či už v rozľahlom aquaparku, športoviskách, alebo pri ďalších hotelových atrakciách.

Lákavou ponukou pre tých, ktorí chcú zažiť úplne bezstarostnú dovolenku je aj Hotel Side Star Resort, ktorý je v blízkosti letiska a nájdete v ňom skutočne veľa aktivít pre rodiny s deťmi, ako aj novo zrekonštruovaný Hotel Seven Seas Palmeras Bay. V oboch sa o program starajú animátori Planet FUN.

Kefalónia, Grécko

Pláže s tisícami odtieňov modrej a priezračná voda – to sú hlavné dôvody, prečo je Kefalónia jedným z najobľúbenejších gréckych ostrovov. Nájdete v nej dokonca najkrajšie pláže na svete ako sú Myrtos, Antisamos a Lourdas. Veľmi špecifická je pláž Xi s červeným pieskom. V kontraste s modrým morom zasa stoja vysoké pohoria a strmé svahy s bujnou zeleňou. Dovolenku si tu užije každá veková kategória.

TIP na hotel:

Hotel Argile Resort sa nachádza priamo na najkrajšej a najznámejšej pláži Xi, ktorej výnimočnosť dáva červený piesok naviaty zo Sahary. V jej pozadí sa týčia šedé útesy, čo ešte viac dotvára celú atmosféru tohto miesta. Hotel je kompletne zrekonštruovaný od minulého roka. Tento rok otvára brány svojho novučičkého Aqua Splash Water Parku.

Rodos, Grécko

Tento slnkom zaliaty ostrov s dlhou líniou zlatých pláží láka nielen špeciálnou kombináciou kozmopolitného a tradičného života. Patrí medzi jedno z najkrajších stredovekých miest, a preto sa po slnečnom dni na pláži oplatí vidieť večerné očarujúce zákutia.

TIP na hotel:

Hotel Lindos Princess v prostredí udržiavanej zelene sa nachádza hneď pri piesočnato-kamienkovej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Je to hotel, v ktorom sa nebude nudiť ani jeden účastník rodiny, bohaté aktivity a slovenskí animátori sa postarajú o zábavu.

Malorka

Ak sú vám bližšie španielske destinácie, odporúčame vám s deťmi navštíviť Malorku, najväčší ostrov Baleárskeho súostrovia. Táto destinácia vás isto nesklame – piesočnaté pláže sú široké a dlhé, ani počas hlavnej sezóny necítiť nápor turistov. Okolité píniové lesy a romantické promenády môžete spoznávať, keď vás už nebude baviť ležanie na pláži.

Hotel Fergus Bermudas v letovisku Palmanova s veľkou záhradou je len pár krokov od pláže a pár minút cesty od letiska. Zažijete v ňom zábavný program pri bazéne, športové aktivity, detský mini klub a labužníkov zasa poteší nabitá ponuka all inclusive reštaurácie.

Zážitky a dovolenku môžete aj darovať. Obdarujte vašich blízkych darčekovou poukážkou, ktorej hodnotu a dizajn si môžete sami navoliť.

Advertoriál pripravený v spolupráci s CK SATUR.