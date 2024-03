Nemôžeme si od inej mocnosti nechať vnútiť, kto môže byť v NATO, tvrdí Fiala počas výročia

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Peter Dejong)

"My si nemusíme dávať žiadne hranice. Samozrejme, NATO je organizáciou, ktorá združuje demokratické štáty a chráni západný svet... Musí to dávať zmysel aj z tohto hľadiska, ale myslím si, že dôležité je nestavať si zbytočne hranice," povedal predseda českej vlády. Za podstatné považuje kritérium, nakoľko daný štát prejavil vôľu byť členom Aliancie a tiež do akej miery by bol prínosom pre ostatných.

archívne video

Poslanci zo Smeru o odchode prezidentky Zuzany Čaputovej na samit NATO (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rozhodujúce podľa neho je, či nejaký štát verí tomu, že táto obranná organizácia zaistí jeho bezpečnosť. Odmietol, aby na rozširovanie NATO mali vplyv názory iných mocností. "Nemôžeme si nechať vnútiť ani my, ani nikto iný od nejakej inej veľmoci, kto môže alebo nemôže byť v našej Aliancii. Musí to byť vždy rozhodnutie toho štátu a členských štátov Severoatlantickej aliancie a nie nejakých režimov, ktoré samy ukazujú vysokú mieru agresivity a ešte by chceli iným štátom a národom určovať, aké má byť ich smerovanie a budúcnosť. Tak to nie," zdôraznil Fiala.

Svet podľa neho nie je bezpečný a je nevyhnutné starať sa aj o bezpečnosť v Európe. "Musíme byť dostatočne silní a ukazovať aj odhodlanie tú silu použiť, aby sme dokázali odradiť prípadných agresorov. Všetci vidíme, čo sa deje na Ukrajine, a to iba posilňuje význam Severoatlantickej aliancie pre našu bezpečnosť," podotkol český premiér.

Vstup Švédska a Fínska do NATO ukazje jej dôležitosť, myslí si Fiala

Pripomenul, že hoci si Fínsko a Švédsko dlho zakladali na svojej neutralite, rozhodli sa vstúpiť do NATO. Podľa Fialu to ukazuje, aká dôležitá je Aliancia pre bezpečnosť aj pocit bezpečia. "NATO je nepochybne najväčšie obranné spoločenstvo, ktoré v súčasnom svete existuje, a jeho význam pre Českú republiku, ale aj pre bezpečnosť v Európe je úplne zásadný," dodal predseda českej vlády.

Česko si v utorok pripomína 25 rokov od svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Členom zoskupenia sa stalo spoločne s Maďarskom a Poľskom. Išlo o prvé krajiny bývalého sovietskeho bloku v prvej vlne rozširovania Aliancie.

Na Pražskom hrade vystúpi Clinton

Česko si v utorok pripomína 25 rokov od svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Pri tejto príležitosti sa v ČR konajú mnohé akcie. Jednou z nich je bezpečnostná konferencia na Pražskom hrade, na ktorej okrem českých politikov vystúpi aj bývalý americký prezident Bill Clinton.

Český premiér Petr Fiala v úvode konferencie vyhlásil, že dátum vstupu ČR do Aliancie považuje za jeden z najdôležitejších dní pre Česko v jeho moderných dejinách. "Bol to deň, ktorý znamenal historický prelom pre našu bezpečnosť," povedal predseda českej vlády. Jeho kabinet robí podľa neho všetko pre to, aby bezpečnosť nebola braná ako samozrejmosť. Pripomenul zakotvenie vynakladania dvoch percent HDP na obranu do zákona, novú bezpečnostnú stratégiu či najväčšiu zákazku v histórii českej armády na nákup stíhačiek F-35.

Ohradil sa proti tvrdeniam, že aktívna účasť ČR v konflikte na Ukrajine a podpora Kyjeva je umelým predlžovaním vojny a ničením šance na mier. "To je niečo, čo musím jednoznačne odmietnuť, nech už to hovorí ktokoľvek u nás alebo v zahraničí," povedal Fiala s tým, že byť pasívnym by znamenalo čakať, kým Rusko príde aj do ČR.

NATO si tento rok pripomína 75. výročie svojej existencie

Český minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský pripomenul, že NATO si tento rok pripomína 75 rokov svojej existencie. Stále sa podľa neho dokáže meniť a modernizovať, čím sa stáva nenahraditeľným pilierom zaručujúcim bezpečnosť severoatlantického priestoru a garantom kolektívnej obrany.

"Čelíme výzvam, o ktorých sme si možno kedysi mysleli, že patria do minulosti. V Európe zúri najväčšia vojna, akú sme videli za posledné desaťročia. Dobrou správou je, že máme prostriedky, ako ju zastaviť," povedal Lipavský.

Podľa českej ministerky obrany Jany Černochovej sa bezpečnostná situácia vo svete od konca 90. rokov len zhoršuje. "Všetci si prajeme mier, nie sme vojnoví štváči... Ale to, čo ponúka Rusko, nie je mier, ale kapitulácia, poroba a útlak, mučenie a vraždenie civilného obyvateľstva. K takému mieru nesmieme Ukrajinu nikdy nútiť," zdôraznila. Morálnou povinnosťou ČR je podľa nej brániť tomu, aby skúsenosť s ruskou okupáciou zažili aj iné krajiny. Popoludní na konferencii vystúpi český prezident Petr Pavel a americký exprezident Bill Clinton.