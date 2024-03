Snemovňa USA schválila prvý balík na zaistenie federálneho rozpočtu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v stredu balík zákonov o rozpočte v hodnote 460 miliónov dolárov, ktorý má zaistiť financovanie niektorých kľúčových vládnych inštitúcií do konca tohto fiškálneho roku. Ide o súčasť dohody na ukončenie časti dlhotrvajúceho sporu v Kongrese o federálnom rozpočte. Informujú o tom správy z agentúr AP a AFP.

Za schválenie zákonov hlasovalo 339 členov Snemovne reprezentantov a proti bolo 85 z toho 83 boli republikáni. Balík je súčasťou dohody o odvrátenie čiastočného zastavenia financovania vládnych inštitúcií - tzv. shutdownu, ku ktorému by mohlo prísť už tento víkend. O balíku musí hlasovať ešte Senát, ktorý by tak mal urobiť do polnoci z piatka na sobotu. Následne bude musieť zákon ešte podpísať prezident Joe Biden.

Zákony schválené v stredu v snemovni sú výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich rokovaní medzi demokratmi a republikánmi. Každá zo strán dosiahla v rámci týchto rozpočtových návrhov určité víťazstvo, no republikáni vyjadrili frustráciu z toho, že dohoda nezahŕňa nijaký z výrazných škrtov, ktoré žiadali.

Schválené návrhy zákonov sa pritom týkajú financovania ministerstiev poľnohospodárstva, spravodlivosti, vnútra, dopravy, rozvoja miest, záležitostí veteránov, obchodu a energetiky. Ich schválením sa Spojené štáty dostanú o krok bližšie k udržaniu financovania vládnych inštitúcií do konca fiškálneho roku, teda do 30. septembra.

Tento balík totiž pokrýva len necelú tretinu výdavkov. Americkí zákonodarcovia tak v súčasnosti rokujú aj o druhom rozpočtovom balíku, ktorý sa skladá zo šiestich návrhov zákonov a zahŕňa aj výdavky na obranu, v snahe zaistiť financovanie všetkých vládnych inštitúcií pred 22. marcom. Práve vtedy totiž hrozí tzv. shutdown inštitúcií nezahrnutých v prvom balíku. Na konci tohto procesu by mal Kongres schváliť rozpočtové návrhy v celkovej výške presahujúcej 1,6 trilióna dolárov. Na tejto sume sa lídri Kongresu dohodli v januári.