Malajský premiér spustí pátranie po zmiznutom lietadle, ak sa nájdu presvedčivé dôkazy

"Ak existujú presvedčivé dôkazy svedčiace o potrebe opätovne spustiť pátranie, nepochybne tak radi urobíme," vyhlásil Ibrahim v reakcii na spomienkovú udalosť, ktorou si rodiny pasažierov na palube lietadla pripomenuli desiate výročie jeho zmiznutia.

Lietadlo typu Boeing 777 zmizlo 8. marca 2014 počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Na palube bolo 239 ľudí. Lietadlo zmizlo z radarov po 40 minútach, keď prechádzalo zo vzdušného priestoru Malajzie do vietnamského vzdušného priestoru. Podľa vyšetrovateľov stroj po tom, ako stratil kontakt, zmenil svoju trasu a zamieril do odľahlých oblastí Indického oceánu.