Petr Pavel zbytočne riskuje? Český prezident zoskočil padákom! Maximálne utajenie až do poslednej chvíle

(Zdroj: Reprofoto ČT Sport)

archívne video

Pavel na Pražskom hrade privítal slovenskú prezidentku Čaputovú (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Petr Pavel predviedol niečo, o čom môžu iné krajiny len snívať. V spolupráci s Českou televíziou sa rozhodli pre husársky kúsok, ktorý nemá v našich končinách obdoby. Na galavečer leteckého športu sa rozhodol ukázať v plnej paráde, tematicky preto zvolil práve zoskok z lietadla.

„Ideme na to? Tak ideme na to!“ zaznelo z úst českého prezidenta, zakrátko potom lietadlo začalo naberať výšku. Vo videu, ktoré mala pod palcom Česká televízia o sebe prezident čo to prezradil. Krátko pred zoskokom sa totiž rozrozprával o svojej minulosti. Podľa Pavla je práve cesta lietadlom jedna z najbezpečnejších variant. „Pretože ja som u výsadkárov v armáde začínal, dokonca svoje prvé zoskoky som absolvoval ešte skôr, než som mal pätnásť rokov,“ vysvetlil Pave.

Zoskok v maximálnom utajení!

Šéf oddelenia športu Českej televízie sa netají tým, že aj v redakcii museli predviesť zopár husárskych kúskov. Celá akcia musela prebehnúť v maximálnom utajení, prekvapenie ta vydržalo až do poslednej chvíle. „Je to veľká výhoda, mať akčného prezidenta. Napríklad ušetríte za kaskadéra,“ vtipkoval Michal Dusík, šéf športu ČT. „Aj tak to bolo zázrak, že sa všetko podarilo utajiť až do premiéry,“ napísal na sociálnej sieti X.

