Polícia v Bulharsku zadržala jedenástich prevádzačov aj s ich vodcom

SOFIA - Bulharská polícia zadržala skupinu desiatich prevádzačov spolu s ich vodcom. V stredu to podľa tlačovej agentúry BTA oznámil bulharský minister vnútra Kalin Stojanov. Informuje o tom agentúra DPA.

Polícia zasahovala na juhovýchode Bulharska v oblasti Burgasu. Prevádzači tam nelegálnym migrantom umožňovali vstup do krajiny a následne ich prevádzali ďalej na západ. Podľa Stojanova sa počet zadržaných ešte môže zvýšiť.

Skupina od začiatku roka 2023 previedla cez hranice najmenej 30 skupín nelegálnych migrantov najmä zo Sýrie a Afganistanu a spolupracovala s prevádzačmi v Turecku, vyhlásil zástupca riaditeľa bulharskej pohraničnej polície.

Cena nelegálneho prekročenia hranice do Bulharska sa podľa pohraničnej polície pohybovala od 1 000 do 3 000 eur, cena prevedenia do západnej Európy presahovala 5 000 eur. Podľa bulharského ministerstva vnútra bolo minulý rok na hraniciach a území Bulharska zadržaných približne 18 500 nelegálnych migrantov, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 10,7 percenta.

Bulharsko sa má koncom marca pripojiť k Schengenskému priestoru. Zrušenie hraničných kontrol však zatiaľ bolo schválené len pre vzdušné a námorné hranice, zrušenie kontrol na hraniciach na pevnine zatiaľ schválené nebolo. Vstup Bulharska do Schengenu koncom roka 2023 zlyhal najmä pre odpor Rakúska. Viedeň to odôvodnila príliš vysokým počtom nelegálnych migrantov, ktorí sa na rakúske územie dostali práve cez Bulharsko.