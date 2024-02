Škandalózne zábery z protestu farmárov: Sanitka na VIDEU nemohla prejsť! Ľudia sú pobúrení

(Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski, Twitter/Mirkowy)

Video z poľských protestov zachytilo, ako sa sanitka so zapnutou sirénou snažila odbočiť na kruhovom objazde, v ceste jej ale stal odstavený traktor s prívesom. Zábery z poľského Košalina vyvolali na sociálnych sieťach pobúrenie, čo na popularite protestujúcich farmárov rozhodne nepridalo. Sanitke sa napokon podarilo ísť inou trasou, kde bol pre ňu vytvorený koridor. To ale zdravotníkom spôsobilo niekoľkominútové zdržanie.

Rolnicy blokują przejazd karetce pogotowia tłumacząc się, że "była informacja które drogi będą zablokowane". pic.twitter.com/Sp7ds9hsgP — Mirkowy (@mirkowy) February 20, 2024

Nejde o jediný incident

Pre celoštátny protest mala problém aj sanitka jazdiaca na trase medzi Gorzówom a Štetínom, ktorá viezla pacienta na urgentný zákrok. Polícia ju musela nasmerovať na inú cestu, čo viedlo k polhodinovému zdržaniu. Ďalší prípad zverejnil portál TVN24, ktorý ukázal, ako záchranka nemôže prejsť cez dvojprúdovú cestu v Gniezne.

Blokada karetki w Koszalinie przez rolników to nie pierwsze tego typu wydarzenie. @tvn24 umieściło nagranie, na którym widać jak pojazd na sygnałach nie może przejechać dwupasmową drogą w Gnieźnie.



Natomiast w Gorzowie Wielkopolskim dojazd karetki z pacjentem wymagającym pilnego… pic.twitter.com/ZO8QyGqEAO — Mirkowy (@mirkowy) February 20, 2024

"Toto je jednoducho dopravný zločin. Sanitku so sirénou nemôže zastaviť ani polícia, mala by ísť čo najrýchlejšie do najbližšieho cieľa, teda do nemocnice," zhodujú sa užívatelia internetu. "Kde sú služby? Ako sa máme my občania cítiť bezpečne?," pýtajú sa ľudia v komentároch. "V Nemecku pri každom zablokovanom vjazde/výjazde na diaľnicu stálo policajné auto na oboch stranách cesty. Len aby sa predišlo takejto situácii. Možno stojí za to vyvodiť závery, ako to zabezpečiť," poznamenal jeden z diskutujúcich.

Protesty poľských farmárov budú pokračovať

Roman Kondrów z organizácie Podvedená dedina, ktorá protesty organizuje vyhlásil, že poľnohospodári sa cítia byť podvedení poľskou vládou, pretože nesplnila ich požiadavky. Dodal, že farmári vo voľbách hlasovali za stranu (súčasného poľského premiéra) Donalda Tuska, pretože "očakávali skutočnú spoluprácu, nie len sľuby".

Poľskí farmári protestujú v poľskom meste Poznaň (Zdroj: TASR/AP/Czarek Sokolowski)

Poľsko však nie je jedinou krajinou, kde počas uplynulých mesiacov vypukli protesty poľnohospodárov, ktoré zachvátili prakticky celú Európu. Okrem iného sa búria aj proti Európskej zelenej dohode, pretože sa obávajú jej potenciálneho negatívneho dopadu na svoje podnikanie.

Slovensko sa pripravuje na najväčší protest

Na cesty prvej, druhej i tretej triedy po celom Slovensku vyrazí vo štvrtok 22. februára 4000 farmárov s vyše 2200 kusmi poľnohospodárskej techniky. Súčasťou protestu bude aj blokácia dvoch hraničných priechodov v Holíči a Trstenej. Technika vyrazí na cesty od deviatej hodiny, ukončenie protestu je naplánované medzi 14.00 až 15.00 h. Poľnohospodárske stroje sa budú presúvať postupne v kolónach, na cestách môžu vznikať dopravné zápchy.

Na cesty vyrazia farmári s vyše 2200 kusmi poľnohospodárskej techniky (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)