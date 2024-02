Požiar v zábavnom parku v švédskom Göteborgu horí už tretí deň

Dym stúpa po vypuknutí požiaru v novom vodnom svete Oceana v zábavnom parku Liseberg vo švédskom Göteborgu (Zdroj: SITA/Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP)

V dôsledku rozsiahleho požiaru, ktorý vypukol v pondelok v tamojšom rozostavanom akvaparku Oceana, je stále nezvestná jedna osoba. Ošetriť museli 16 osôb s ľahkými poraneniami, stav žiadnej z nich si však nevyžadoval hospitalizáciu.Hasiči ešte v utorok informovali, že požiar už majú pod kontrolou, večer sa však plamene opäť rozhoreli.

Dym stúpa po vypuknutí požiaru v novom vodnom svete Oceana v zábavnom parku Liseberg vo švédskom Göteborgu v pondelok 12. februára 2024. (Zdroj: SITA/Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP)

"Stavba horí, pričom do niektorých častí budovy nemôžeme vstúpiť, aby sme požiar uhasili, pretože riziko zrútenia je príliš veľké," uviedla göteborská záchranná služba. "Zaisťujeme, aby sa požiar nerozšíril do okolitých objektov," dodali hasiči.Odhadnúť, kedy by sa im mohlo podariť požiaru uhasiť, pritom zatiaľ nedokázali.Polícia medzičasom informovala, že v prípade začala vyšetrovanie pre podozrenie z hrubej nedbanlivosti a porušenia pracovnej disciplíny. Príčina požiaru dosiaľ nie je známa.

