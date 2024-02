Desivý čin žiarlivej ženy: V spánku odrezala partnerovi penis, ten je v kritickom stave

Žena odrezala manželovi penis. (Zdroj: Polícia, screenshot)

V peruánskom meste Chota v Cajamarca sa momentálne hovorí len o jednom: O krvavom čine zdravotnej sestry Marleni Rimarachin Colunche (39). S biológom Ivánom Céspedesom Sánchezom (39) boli spolu štyri roky, majú spolu trojmesačné dieťa.

V pondelok večer prišiel Sánchez domov opitý a strhla sa prudká hádka o mužovej údajnej nevere, informujú peruánske médiá. Keď partner zaspal, Colunche schmatla kuchynský nôž a odrezala mu penis.

Po čine odviezla manžela do nemocnice, no tvrdila, že ranu si spôsobil on sám. No aj keď bol Ivan Sánchez ledva pri vedomí, mohol ešte povedať, že zločin spáchala jeho partnerka.

Muž je v kritickom stave

Sánchez je momentálne v lekárskej starostlivosti, je zrejme v kritickom stave a má byť prevezený do Limy. Dostane tam psychiatrickú starostlivosť. Podľa úradov utrpel „traumatickú amputáciu“.

Marleni Colunche nebola zatknutá, pretože sa musela starať o trojmesačné dieťa, uviedla podľa AFP miestna prokuratúra. Kvôli určeniu motívu a okolností sa čaká na výsledky odborných posudkov.

"Sme šokovaní, chceme spravodlivosť," povedal pre miestne médiá mužov strýko.

Nie je to prvý prípad

Len koncom minulého roka sa v Brazílii stal podobný čin: Žena odrezala manželovi penis a spláchla ho do záchoda, pretože sexuálne napadol jej neter.

Zločin pripomína neslávne známy prípad Johna Wayna Bobbitta z roku 1993 v USA. Jeho žena Lorena mu odrezala penis, keď spal. Podľa jej slov ju predtým znásilnil. Úd mu prišili naspäť. Bobbitt sa neskôr stal pornohercom a potom kňazom.