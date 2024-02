Nechutná vražda novorodenca! Bezdomovec ho našiel v koši: Za všetkým má byť jeho matka

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)

Novorodenca našiel 2. marca 2004 pri prehľadávaní kontajnerov na odpad bezdomovec. Dieťa bolo v plastovom kontajneri pred panelovým domom. Bezprostrednou príčinou smrti chlapčeka bolo udusenie z vdýchnutej krvi matky a neposkytnutie pomoci dieťaťu po pôrode. Napriek všetkému úsiliu kriminalistov sa vtedy nepodarilo nájsť matku dieťaťa, ani páchateľa činu a vec odložili. Premlčacia lehota za vraždu by uplynula tento rok 3. marca.

V spolupráci s policajným prezídiom a kriminalistickým ústavom vytipovali vlani policajti tento prípad na novú analýzu zabezpečených stôp. Preverovanie sa začalo v júli minulého roka. "Dostali sme najprv šesť profilov mužov, ktorí by mohli byť otcom dieťaťa. Jeden z nich ním naozaj bol, takto sme sa dostali až na páchateľku, "uviedol Alexander Fuč z odboru všeobecnej kriminality.

Akútna stresová reakcia

Matka dieťaťa nikdy nebola trestne stíhaná, v čase spáchania skutku mala 18 rokov. V súčasnosti má žena z Teplicka rodinu, žije normálnym životom. Pôrodník, psychológ a psychiater konštatovali, že sa u nej pravdepodobne v dôsledku neočakávaného pôrodu rozvinula ťažká akútna stresová reakcia a schopnosť sa ovládať bola v danej dobe vymiznutá, nebola schopná zvážiť dôsledky svojho konania a ovládnuť ho.

Keďže žena nebola v čase spáchania činu trestne zodpovedná, kriminalisti prípad tento rok v januári odložili. "Dostatočným trestom pre ňu bolo už to, že dvadsať rokov s tým, čo urobila, žila. S ženou sme hovorili veľakrát, viditeľná na nej bola úľava po tom, čo skutok vyšiel najavo, "povedal Fuč.K objasneniu prípadu pomohlo to, že možno skúmať rodovú líniu otca. "To by sme v roku 2004 nedokázali, v tom čase sme nedokázali skúmať chromozóm Y. Matka nikdy nemala s políciou čo do činenia. V databáze sa nachádzal otec pre inú trestnú činnosť, kedy mu boli odobraté vzorky DNA. Otec nás potom doviedol na matku dieťaťa, ktorá sa k činu bezprostredne priznala, "uviedol Charvát.