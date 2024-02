Pri raziách v Turecku zadržali 147 ľudí podozrivých z napojenia na Islamský štát

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

ANKARA - Turecká polícia zadržala v rámci razie vo viacerých mestách vrátane Istanbulu a Ankary 147 ľudí podozrivých z napojenia na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Uviedol to vo štvrtok turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, informuje o tom agentúra DPA.

Yerlikaya v príspevku na sociálnej sieti X prisľúbil, že vytrvalé operácie proti teroristom budú pokračovať. Turecko bolo viackrát terčom teroristických útokov IS. Túto extrémistickú organizáciu viní aj z januárového útoku na katolícky kostol v Istanbule, ktorý si vyžiadal jednu obeť. V decembri Ankara tvrdila, že prekazila plánované útoky IS na synagógy a kostoly v krajine a na iracké veľvyslanectvo v Ankare. IS sa prihlásil k zodpovednosti za útok na nočný klub v Istanbule z roku 2017, pri ktorom prišlo o život počas novoročných osláv 39 ľudí.