Spojené štáty sú v pozore: Tajné dokumenty s varovaním! Rusko údajne plánuje vesmírnu vojnu

Joe Biden (Zdroj: SITA/Jonathan Ernst/Pool via AP)

WASHINGTON - Spojené štáty informovali Kongres a spojencov v Európe o nových spravodajských informáciách ohľadom ruských jadrových schopností, ktoré by mohli predstavovať medzinárodnú hrozbu, napísal denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na nemenovaných činiteľov. Šéf spravodajského výboru americkej Snemovne reprezentantov Mike Turner predtým vyvolal vo Washingtone rozruch vyhlásením, že Kongres bol informovaný o vážnej hrozbe pre národnú bezpečnosť USA.