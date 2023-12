Maďarsko bude vetovať vstup Bulharska do Schengenu, ak nezruší daň na ruský plyn

Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP/Branislav Bibel)

Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že Bulharsku dalo jednoznačne najavo, že bude vetovať jeho vstup do Schengenu, ak zostane v platnosti daň na hlavnej trase dovozu plynu do Maďarska. "Dali sme Bulharom jasne najavo, že ak to budú robiť dlho, ak budú dlho ohrozovať bezpečnosť dodávok energie do Maďarska, budeme ich vstup do Schengenu vetovať," povedal podľa vyhlásenia maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Zatiaľ čo západné štáty Európy vynaložili veľa úsilia na to, aby sa zbavili závislosti na ruskom plyne, Maďarsko odoberá z Ruska vyše štyri miliardy metrov kubických plynu ročne na základe dohody podpísanej v roku 2021, a to najmä cez Bulharsko a Srbsko, vysvetľuje Reuters.

Je ohrozená bezpečnosť dodávok do viacerých krajín?

Budapešť podľa Szijjártóa svoje veto odvolá, ak Sofia zruší tranzitnú daň na plyn z Ruska. Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že táto daň, ktorá podľa neho odporuje predpisom Európskej únie a ktorú Bulharsko zaviedlo ešte v októbri, ohrozuje bezpečnosť dodávok nielen do Maďarska, ale aj do Srbsku a Severného Macedónska. "Cieľom dane je síce znížiť zisky (ruskej štátnej spoločnosti) Gazpromu, ktorý by mal podľa dohôd týkajúcich sa dodávok plynu znášať náklady. Napriek tomu by však táto daň mohla viesť k prerušeniu tranzitu a/alebo vyšším nákladom pre krajiny, ktoré dostávajú plyn touto trasou," citovala agentúra Reuters ekonómov z banky Unicredit.

Orbán vetoval balík finančnej pomoci pre Kyjev vo výške 50 miliárd eur

Pohrozenie vetom zo strany Maďarsko nasleduje po tom, čo maďarský premiér Viktor Orbán ako jediný líder 27 členských štátov EÚ na summite v Bruseli vo štvrtok nesúhlasil s otvorením prístupových rokovaní s Ukrajinou. Orbán však na summite vetoval balík finančnej pomoci pre Kyjev vo výške 50 miliárd eur, ktoré má EÚ poskytnúť v rámci svojho revidovaného rozpočtu vo forme pôžičiek a grantov. Za tieto kroky si maďarský premiér vyslúžil pozitívne ohlasy z Moskvy, s ktorou Orbánova vláda udržiava pravidelné kontakty aj počas vojny na Ukrajine.